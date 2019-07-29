Şubat ayından bu yana kayıp olan 6 KHK'lıdan '4'ü emniyet mensuplarınca bulundu'

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Şubat ayından bu yana kayıp durumda olan 6 isimden 4'ünün "emniyet mensupları tarafından bulunduğu" bildiriliyor.

Kayıp durumda olan KHK'lı 6 isimden, Salim Zeybek, Özgür Kaya, Erkan Irmak ve Mikail Ugan'ın emniyet birimlerinin gözetiminde olduğu duyuruldu.

Açıklama bu isimler kaybolduktan sonra açılan sosyal medya hesaplarından yapıldı.

Konuyu daha önce Meclis gündemine taşımış olan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam da haberi Twitter hesabında paylaştı.

İslam, "Altı kayıptan dördü emniyet mensupları tarafından bulundu. İki kayıp daha var. Sabah Avukat açıklamalarını bekleyelim" dedi.

@cihangirislam tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Sevgili KHK'lı kayıplar hakkında endişe duyanlar.



Naçizane önerim bilgi kirliliğine ve spekülasyonlara neden olmadan bu olayın çözülmesine katkıda bulunmak.



Altı kayıptan dördü emniyet mensupları tarafından bulundu. İki kayıp daha var.



Sabah Avukat açıklamalarını bekleyelim. https://t.co/YAUbiEJiUi — cihangir islam (@cihangirislam) 28 Temmuz 2019

İslam, 19 Temmuz'da TBMM'de yaptığı konuşmada, dört aydır haber alınamayan 6 KHK'lının durumlarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sormuştu.

Özgür Kaya'nın ailesi haberi Twitter hesabından paylaştı ve "gözaltında" oldukları dışında kendilerine bilgi verilmediğini söyledi.

@sakindokunma tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Esim özgür Kaya 10 dakika önce gözaltına alındığı haberi ggeldi — Özgür Kaya (@sakindokunma) 28 Temmuz 2019

Salim Zeybek adına açılan Twitter hesabından da, Zeybek'in Ankara Terörle Mücadele şubesinde olduğunun söylendiği duyurdu.

Kayıp altı kişiden dördü adına açılan hesaplarda, Erkan Irmak'ın 16 Şubat, Salim Zeybek'in 21 Şubat, Özgür Kaya'nın 13 Şubat, Mikail Ugan'ın ise 13 Şubat'tan bu yana kayıp olduğu belirtiliyordu.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 25 Temmuz'da kayıp altı kişi konusunu TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme getirmişti.

Gergerlioğlu, "kaçırdıklarını" söylediği kişilerin fotoğrafları ile yaptığı basın toplantısında, yetkililerin bu kişiler hakkında açıklama yapmadığını savunmuştu.

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da "sevindirici" haberi Twitter hesabından paylaştı ve savcılığa çağrıda bulundu.

@myeneroglu tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin İnsan kaçırma vakalarında 4 kişinin ortaya çıktığı haberi sevindirici. Umarım tüm kayıp vakaları en kısa zamanda aydınlığa kavuşturulur. Hukuk devletin gereği olarak başsavcılığın suç teşkil eden bu olayların peşini bırakmayıp tüm suçluları yargıya taşıyacağına eminim. pic.twitter.com/e9mmAak8xG — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) 29 Temmuz 2019

Kayıp durumda olan diğer iki isim için de Twitter'da #MustafaYılmazNerede #GökhanTürkmenNerede etiketleri açıldı.