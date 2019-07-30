1071 akademisyenden AYM'nin ifade özgürlüğü kararına karşı bildiri: Terör meşrulaştırılamaz

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Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) imzacı akademisyenlere yönelik olarak verdiği 'hak ihlali' kararına karşı, 1071 akademisyen, karşı bildiri yayımladı.

Pazartesi günü geç saatlerde kamuoyuna duyurulan bildiri, "Anayasa Mahkemesi terörü meşrulaştıramaz" başlığını taşıyor.

Bildiride AYM'nin kararı "skandal" olarak tanımlanıyor ve "bu yanlış kararda imzası bulunanları kınıyoruz" deniliyor.

Anayasa Mahkemesi 26 Temmuz'da verdiği kararla (AYM) 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriyi imzaladıkları için cezalandırılan 10 akademisyen hakkında 'hak ihlali' kararı verdi.

Bildiriyi imzaladıkları için akademisyenlerinin "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması nedeniyle ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetti.

'İmzası bulunanları kınıyoruz'

AYM'nin ifade özgürlüğü kararından beş gün sonra 1071 akademisyen adına yayımlanan 6 paragraflık karşı bildiride şu ifadeler yer alıyor:

"Sözde "barış bildirisi" adı altında terör örgütü propagandası yapan bazı akademisyenlerin ceza almalarını "hak ihlali" gören Anayasa Mahkemesi skandal bir karara imza atmıştır.

Bu karar şehit ve gazilerimizin hatırasını zedelemiş, maşeri vicdanı yaralamıştır.

Terörle mücadele ettiği için devleti suçlayan açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmez.

Bu kararın, terör örgütlerine karşı etkin operasyonların gerçekleştirildiği bir dönemde alınması ise ayrıca dikkat çekicidir.

İmzası bulunan biz akademisyenler, terörle mücadeleyi sekteye uğratmayı ve ülkemizi karalamayı amaçlayan her türlü kurum, organizasyon ve inisiyatifin karşısında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz.

Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının adalete ve kamu vicdanına aykırı olmaması gerektiğine inanıyor, bu yanlış kararda imzası bulunanları kınıyoruz."

TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi ve CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Ö. Kaboğlu, bildiride imzası olan rektörlerin "Anayasa ihlal suçunu işlediğini" savundu.

@ibrahimkaboglu tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin "Anayasa Mahkemesi kararları... yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar" (Any., md.153/son).

Anaysa Mahkemesi kararına karşı kampanya başlatan rektörler, Anayasa ihlal suçunu işliyor. — İbrahim Ö. Kaboğlu (@ibrahimkaboglu) 29 Temmuz 2019

89 üniversiteden 1128 akademisyen imzalamıştı

Barış için Akademisyenler'in 2016'da hazırladığı bildiriyi Türkiye ve yurt dışından 89 üniversiteden 1.128 akademisyen imzalamış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın akademisyenleri eleştiren açıklamaları üzerine dayanışma imzalarıyla bu sayı 2 bini aşmıştı.

Bu akademisyenlerin yüzlercesi işten atıldı, pasaportlarına el konuldu, KHK işle kamu hizmetinden men edildi veya tutuklandı. Barış için Akademisyenler'in internet sitesine göre bu akademisyenlerin hepsine bireysel olarak dava açıldı.