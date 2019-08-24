Ahmet Davutoğlu, 'Terörle mücadele defterleri açılırsa' sözüyle neyi kast etti?

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Siyasi gezilerine devam eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Sakarya'da yaptığı bir konuşmada, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimleri arasını işaret ederek sarf ettiği "Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz" sözleri tartışma başlattı. Ahmet Davutoğlu, yaptığı açıklamada, Devlet Bahçeli'yi bu dönemle ilgili isim vererek eleştirdi.

7 Haziran 2015 seçimlerinde Davutoğlu'nun başında olduğu AKP, Meclis çoğunluğunu kaybetmişti.

1 Kasım'da yenilenen seçime kadar devam eden süreçte yapılan koalisyon görüşmeleri de başarısız olmuştu.

Bu dönemde Türkiye tarihinin en kanlı intihar saldırısı olan Ankara gar saldırısı dahil olmak üzere güvenlik zaafı iddialarının gündeme geldiği birçok olay yaşandı.

Davutoğlu, Sakarya'da yaptığı konuşmada, bu dönemi "Türkiye tarihinin en kritik dönemlerinden biri" olarak tanımladı ve şunları söyledi:

"Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz. Bizi bugün eleştirenler insan yüzüne çıkamazlar, açık söylüyorum. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride birgün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden, aylardan biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacaktır."

Sözlerinin devamında MHP Genel Başkanı'nı eleştiren Ahmet Davutoğlu, Devlet Bahçeli'nin birlikte hükümet kurma tekliflerine "hayır" diyerek "terörle mücadelede yalnız bıraktığını" savundu.

MHP'den son günlerde gelen saldırılara yanıt verdiğini söyleyen Davutoğlu, "Sergiledikleri tavrı hatırlamak zorundalar" dedi.

Devlet Bahçeli ne söylemişti?

Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınmasını eleştiren Ahmet Davutoğlu'nu, MHP lideri Bahçeli, yaptığı bir yazılı açıklama ile hedef almıştı.

Bahçeli, kayyum kararını eleştiren Abdullah Gül'ü de kast ederek, "Geçmişleriyle çelişen, bir zamanlar taşıdıkları tarihi görevlerle tezada düşen bu iki şahsın hükümete duydukları husumet gözlerini kör, vicdanlarını da esir etmiştir." demişti.

Devlet Bahçeli, Ahmet Davutoğlu için daha önce de "Serok Ahmet" ifadesini kullandı.

#DavutoğluAçıkla etiketi ile paylaşımlar yapılıyor

Ahmet Davutoğlu'nun Sakarya'da yaptığı konuşmada kullandığı "Terörle mücadele defterleri açılırsa" ifadesi sonrası sosyal medyada #DavutoğluAçıkla etiketi ile paylaşımlar yapılıyor.

Bu dönemde yaşanan Şanlıurfa Suruç saldırısının hukuki sürecini takip için kurulan Suruç Aileleri İnisiyafiti, "Defterler açılırsa" değil katliam siyasetinin defterleri açılmalı, herkes ne biliyorsa söylemelidir. 7 Haziran ile 1 Kasım arası ne oldu? Biz ne için, ne uğruna bu kadar öldük ve yaralandık?" mesajını paylaştı.

@mustafahos tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin davutoğlu’nun “eski defterleri açarsam insan içine çıkamazlar”dediği günler türkiye’nin en karanlık ve en kanlı tarihlerinden biridir.

7 haziran 1 kasım arasında -167 güvenlik görevlisi şehit oldu.

-hdp diyarbakır mitingi 5 ölü

-suruç 33 ölü

-ankara barış mitingi 101 ölü — mustafahos (@mustafahos) 24 Ağustos 2019

7 Haziran - 1 Kasım 2015 tarihleri arasında neler yaşandı?

17 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Mutabakatı'nı kabul etmediğini söyledi.

20 Temmuz Suruç saldırısı: IŞİD'in üstlendiği saldırıda 33 genç hayatını kaybetti.

22 Temmuz Ceylanpınar saldırısı: İki polisin evlerinde öldürülmesi ve çözüm sürecinin fiilen bitişi

6 Eylül Dağlıca saldırısı: PKK'nın üstlendiği saldırıda 16 asker hayatını kaybetti.

8 Eylü PKK saldırıları: Üç ilde 15 polis hayatını kaybetti

10 Ekim Ankara gar saldırısı: Türkiye tarihinin en kanlı intihar saldırısında 100 kişi yaşamını yitirirken 391 kişi de yaralandı