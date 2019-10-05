İsveçli Greta Thunberg ve Kamerunlu Divina Maloum Uluslararası Çocuk Barış Ödülü'nü kazandı

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İklim değişikliği ile mücadele konusundaki çabalarıyla tanınan ve dünya çapında iklim için öğrenci grevinin öncüsü olan İsveçli aktivist Greta Thunberg ve Kameron'da çocukların silahlı örgütlere alınmasına karşı mücadele eden Divina Maloum Uluslararası Çocuk Barış Ödülü'nü kazandı.

Thunberg, bu yıl 15. kez verilecek ödülü, Kamerunlu 15 yaşındaki barış aktivisti Divina Maloum ile paylaştı. Ödül için, 56 ülkeden 137 aday yarışıyordu.

Hollanda merkezli çocuk hakları örgütü KidsRight tarafından verilen ödüle, Greta Thunberg'in, iklim konusunda savaşmak için dünyanın dört bir yanında yaklaşık 1,5 milyon çocuğu seferber etmesi nedeniyle değer görüldü.

Örgüt, 16 yaşındaki İsveçli aktivisti, uluslararası alanda iklim sorunları ile mücadele konusunda bir öncü olarak değerlendirdi. Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler'de dünya liderlerine, "Boş laflarınızla çocukluğumu çaldınız" diye seslenen Thunberg, iklim değişikliği sorunun yeniden gündeme taşınmasını sağlamıştı.

Telif hakkı . Image caption Divina Maloum

Divina Maloum çocukların silahlı örgütlere alınmasına karşı mücadele diyor

Thunberg'le birlikte ödülü paylaşan 15 yaşındaki Kamerunlu Divina Maloum da, şu anda 100'den fazla çocuğun yer aldığı "Children for Peace" (Barış İçin Çocuklar) adlı örgütü kurması nedeniyle seçildi.

Örgüt, Kamerun'da silahlı grupların içinde çocuk askerlerin yer almasını önlemek için mücadele ediyor. Kamerun, 2014 yılından bu yana saldırıların hedefinde.

Ödül, Uluslararası Çocuk Hakları Günü olan 20 Kasım'da Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek. Greta Thunberg, ödülünü, Nobel Barış Ödülü sahibi Güney Afrikalı Rahip Desmond Tutu'nun elinden alacak.

Hollanda'nın ilk çocuk ombudsmanı Marc Dullaert'in girişimiyle verilen ödülü, 2013 yılında o zaman 16 yalında olan Pakistanlı Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yousafzai kazanmıştı.

Uluslararası Çocuk Batış Ödülü, geçen yıl da ABD'de silahlı şiddetin ortadan kaldırılması amacıyla mücadele eden "March For Our Lives" hareketinin öncüsü 4 gence verildi.

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