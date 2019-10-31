New York Belediyesi boğazlarına boru sokularak zorla beslenen kazlardan elde edilen kaz ciğerini yasaklıyor

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New York'ta restoranlar ve süpermarketlerde kaz ciğeri satışı yasaklanıyor.

New York Belediye Meclisi, hayvanların çabuk kilo alması ve ciğerlerinin yağlanması için boğazlarına boru sokularak zorla beslenmesi yoluyla elde edilen kaz ciğerlerinin 2022'den itibaren yasaklanmasını öngören tasarıyı onayladı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da kararı imzalayacağını açıkladı.

Yasak kapsamında bu yolla üretilmiş kaz ciğeri servis eden ya da satan restoran ve marketlere 2.000 dolara kadar ceza verilecek.

Fransız mutfağına özgü bir lüks tüketim maddesi olan kaz ciğeri, (foie gras) üretiminde kullanılan yöntem nedeniyle ABD'de yıllardır tartışma konusu.

Hayvanların boğazına boruyla yem basılıyor

Hayvan hakları örgütü PETA'ya göre kaz ve ördek çiftliklerinde yağ ve suyla yumuşatılmış mısırlar, uzun bir boruyla hayvanların boğazına basılıyor. Bu işlem günde üç kez tekrarlanıyor. Üç hafta sonra hayvanların vücut ağırlıkları yüzde 50 artarken ciğerleri de 10 kat büyüyor.

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Hayvan hakları savunucuları bu yöntemle kazlara zulmedilğini, hayvanların ciğerlerinin zarar gördüğünü söylüyor. Üreticiler ise, yemek borusu esnek olan hayvanların karaciğerlerine zarar verilmediğini savunuyor.

2012'de California'da kaz ciğeri yasaklanmıştı. Ancak 2015'te yasak, mahkeme kararıyla kaldırıldı. 2017'de bir bölge mahkemesi yasak lehinde karar aldı. Yüksek Mahkeme de Ocak 2019'da yasağa ilişkin kararı onadı.

Chicago'da ise 2006'da belediye meclisinin aldığı yasak kararı iki yıl sonra kaldırıldı.