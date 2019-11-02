Tel Abyad'da bombalı saldırı: 13 sivil hayatını kaybetti

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Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı sonrası Türk ordusu ve Türkiye destekli Suriyeli muhaliflerin kontrolüne geçen kuzey Suriye'deki Tel Abyad ilçesinde bombalı saldırı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı, saldırıda 13 sivilin öldüğünü açıkladı.

İlçe merkezindeki Pazar yerinde bombanın patlaması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Haber ajansları, saldırının bomba yüklü araçla yapıldığını; ölen sivillerin arasında çocukların da olduğunu duyurdu.

Saldırıda yaralananlar, sınırın Türkiye tarafına ambulanslarla geçerek Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'na göre, saldırıyı YPG düzenledi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "YPG/PKK tarafından Telabyad'da pazar yerinde bombalı aracın patlatılması sonucu 13 sivil hayatını kaybetti, 20 civarında sivil yaralandı. Tüm ülkeleri bu acımasız örgüte tavır almaya çağırıyoruz " denildi.

Tel Abyad, Suriye'de savaşın başlamasının ardından önce muhalif grupların, ardından IŞİD'in kontrolüne geçmişti.

Haziran 2015'te Ekim 2019'a kadar YPG kontrolünde olan bölgeye, 13 Ekim'de Türk ordusu ve silahlı Suriyeli muhalifler girdi.

ABD ile Türkiye arasında 17 Ekim'de varılan mutabakatla Tel Abyad, Türkiye'nin sorumlu olacağı ve Türk ordusunun görev yapacağı "güvenli bölge" kapsamına alınmış, ilçedeki YPG'liler silahlarıyla birlikte güneye çekilmişti.

Cuma günü Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında "Resulayn ve Telabyad'a dönüşler başladı. TSK tarafından her türlü tedbirin alındığını gören vatandaşlar süratle o bölgelere dönmeye başladılar." denilmişti.