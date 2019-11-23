'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası: İsmi açıklanan Muharrem İnce, CHP yönetimini suçladı

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'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasının sahibi olan Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, kaynağının kendisine Muharrem İnce'nin ismini verdiğini ve bu haberle ilgili pişman olduğunu söyledi.

Muharrem İnce ise Twitter üzerinden bir yalanlama mesajı yayımladı ve konunun "Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini" savundu.

Rahmi Turan'a dava açacağını söyleyen İnce, CHP yönetimini de hedef aldı ve "bu saatten sonra konu geçiştirilemez." dedi.

İddiaların merkezine adının oturacağını 'ilk günden' tahmin ettiğini söyleyen İnce, "şahsına yönelik kampanya yürütenlerle" hesaplaşacağını da duyurdu.

Rahmi Turan ne yazdı, kim ne söyledi?

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Perşembe günü yayımlanan köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP'li "önemli bir isimle", Beştepe'de görüştüğünü öne sürdü.

Turan, bu görüşmede Erdoğan'ın, "CHP Genel Başkanlığı" konusunda bu kişiyle konuştuğunu da iddia etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise katıldığı bir yayında, bu iddiaya ilişkin "Ben şaşırmadım efendim. Doğrudur… CHP'yi nasıl dağıtırız diye çalışan ekipleri var." değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun "Her konuda konuşan Erdoğan bu konuda neden konuşmuyor." diye seslendiği Erdoğan ise CHP liderini yalancılıkla suçladı.

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İzmir'de konuşan Erdoğan, "Bay Kemal senin hayatın yalan! Ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat edemezsen çek git." dedi.

Cumhurbaşkanı, "Bunu haber yapan gazeteci de ortada yok" şeklinde konuştu.

Turan Londra'dan açıklama yaptı

İngiltere'nin başkenti Londra'da tedavi gördüğünü söyleyen Rahmi Turan, buradan konu ile ilgili gazetesine bir açıklama yaptı ve "gazetecilik refleksiyle" aldığı bilgiyi köşesinde yazdığını öne sürdü.

Turan, sonrasında katıldığı CNN Türk canlı yayınında "Olayın birinci elden tanığı değilim. Ben kaynağıma güvendiğim için pişman oldum" dedi.

Kaynağının ismini açıklamayan Turan, "Bu kişi Muharrem İnce'dir diye ben açıklamıyorum. Bu kaynağın verdiği bir isimdir. İnce'nin söyledikleri de doğru olabilir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları doğru olabilir." şeklinde konuştu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "elverişli haber" peşinde koştuğunu savundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, "yalan cephesi tamamen çöktü." diyerek şunları söyledi:

"CHP yönetimi bu yalandan medet umuyor. Anlaşılıyor ki, birileri CHP'deki parti içi rekabette istemedikleri kişileri bertaraf etmek için bu yalan haber kurgusunu yapmış.

"Şu anki CHP yönetiminin siyaset anlayışı nedir diye sorulsa bu olaya yaklaşımları özet bir anlatım olur. Yalandan medet uman bir siyaset anlayışı. Yalan üzerinden parti içi rekabeti yönetmeye çalışan bir siyaset anlayışı. CHP'li vatandaşlarımızın asla haketmediği bir yalan siyaset"