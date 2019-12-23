Sinan Aygün'ün CHP'den ihracı için disiplin süreci başlatıldı

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CHP Ankara İl Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye Meclis üyelerine yönelik rüşvet iddiasını gündeme getiren eski Ankara Milletvekili Sinan Aygün'ü partiden "kesin ihraç" istemiyle disipline sevketti.

Aygün ile birlikte belediye meclis üyesi kardeşi Sibel Aygün'ün de aynı kapsamda kesin ihracı isteniyor.

Eski CHP vekili Sinan Aygün, Eskişehir yolundaki "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatının mühürlenmesinin ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ekibinin kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediğini iddia etmişti.

Disiplin kurulunun 1 hafta içinde toplanarak, Aygün kardeşlerin savunmasını istedikten sonra kararını vermesi bekleniyor.

BBC Türkçe'ye konuşan CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Aygün ile belediye Meclis üyesi kardeşi Sibel Aygün'ün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye meclis üyeleri hakkında "rencide edici açıklamalarda bulunduğu" gerekçesiyle, kesin ihraç istemiyle il disiplin kuruluna sevkedildiğini söyledi.

Güvener, "Sinan Aygün, ayrıca bir televiyon kanalında genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Başkan Yardımcımız Bülent Kuşoğlu hakkında ve partimizin tüzel kişiliğine dönük rencide edici gerçek dışı beyanlarda bulunmuştur. Tüm bu gerekçelerle, kesin çıkarma cezası işlemiyle, bugün disiplin koruşturması başlatılmasına karar verdik" dedi.

Telif hakkı DHA Image caption Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

Disiplin kurulu bu hafta içinde toplanıyor

Sinan Aygün ve kardeşi Sibel Aygün hakkında hakkında parti tüzüğünün 68. maddesinin 1/b fıkrasında öngörülen "Partide aldıkları görev ve sorumlulukla, üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" hükmü uyarınca tedbirli olarak kesin ihraç istendi.

İhraç istemi tedbirli olduğu için iki isim parti faaliyetlerine de katılamayacak.

CHP Ankara İl Başkanı Güvener'in verdiği bilgiye göre il disiplin kurulu önümüzdeki hafta içinde toplanarak, Aygün kardeşlerin savunmasını isteyecek.