Cumhurbaşkanı Erdoğan: 80 bin İdlibli Türkiye sınırına göç halinde

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte, 80 bin Suriyeli'nin İdlib'den Türkiye sınırına doğru hareket ettiğini söyledi ve "Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır" mesajını verdi.

Bölgedeki çatışmaların durdurulması ve mülteci sorununa karşı destek talebini yinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası göç dalgasının "Yunanistan ve tüm Avrupalı ülkelerinde" hissedilebileceği uyarısını da yaptı.

Erdoğan, aksi durumda, 2015 yılındaki mülteci krizine benzer durumların yaşanabileceğini savundu.

Suriye'nin kuzeyi için dile getirilen "güvenli şehirler" konusunu bir kez daha gündeme taşıyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sembolik meblağlarla mültecilerin sıkıntılarına çözüm bulunamayacağı gayet açıktır" dedi.

'Türkiye göç yükünü tek başına taşımayacaktır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'te katliamlar" sebebiyle bir hareketlilik oluştuğunu savundu ve 80 bin Suriyeli'nin İdlib'den Türkiye sınırına doğru hareket ettiğini söyledi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır. Bizim maruz kalacağımız baskının olumsuz yansımaları, başta Yunanistan olmak üzere tüm Avrupalı ülkelerin de hissedeceği bir konu olacaktır. Bu durumda 18 Mart mutabakatından önce yaşanan sahnelerin tekrarlanması kaçınılmazdır."

Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İlim Yayma Ödülleri töreninde konuşan Erdoğan, Pazartesi günü Moskova'da konu ile ilgili Rus yetkililerle bir görüşme yapılacağını da açıkladı.

18 Mart Mutabakatı nedir?

18 Mart 2016 tarihinde Türkiye ile 28 AB üyesi arasında oybirliğiyle mülteci sorununun çözümüne yönelik bir mutabakat sağlandı.

Anlaşma kapsamında kaçak yollardan Yunanistan'a geçen göçmenler, eğer iltica başvurusu yapmıyorlarsa ya da başvuruları reddedilmişse Türkiye'ye geri gönderiliyor.

Buna karşılık AB, Türkiye'ye geri gönderilen her bir göçmen karşılığında, hâlihazırda Türkiye'de bulunan bir göçmeni kabul ediyor.

Ayrıca Türkiye, AB'den 6 milyar euroluk fon talebinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın bir süre önce, 3+3 milyar euroluk yardım sözünün verildiğini ancak gelen desteğin 2 milyar euro seviyesinde olduğunu aktardı.