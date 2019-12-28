İtalya Başbakanı Conte'den Türkiye'ye Libya'da askeri müdahaleden kaçınma çağrısı

Telif hakkı Getty Images Image caption İtalya Başbakanı Giuseppe Conte

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme planına karşı çıkarak, bir askeri müdahaleden kaçınılması çağrısı yaptı.

İtalya'da başbakanların her yıl sonu düzenlediği geleneksel basın toplantısında bugün Başbakan Conte, gazetecilerin Libya ile ilgili sorularını da yanıtladı.

İtalya'nın siyasi çözümden yana olduğunu ve bu amaçla diplomatik girişimleri aralıksız sürdürdüğünü söyleyen Conte, bu çerçevede son günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Conte, Erdoğan'ı "askeri müdahaleyi iyice düşünüp taşınmaya davet ettiğini" açıkladı.

Conte, "böyle bir müdahalenin sahadaki güçler arasında denge kurmaya yardımcı olmayacağını, aksine inanılmaz bir askeri gerilim artışına yol açacağını" söyledi. İtalya Başbakanı, "(Erdoğan'a) böyle bir askeri müdahaleden kaçınmasını tavsiye etmeyi sürdüreceğim" dedi.

Conte, "Libya'da çatışmaların sürmesine her zaman kararlılıkla karşı çıkacağız. Bunu gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerek Devlet Başkanı Putin'e söyledim. Askeri gerilimin artmasını kabul edemeyeceğimizi, bu nedenle iletişimde kalmayı sürdüreceğimizi söyledim" diye konuştu.

İtalya Başbakanlık Basın Ofisi, Conte ile Erdoğan'ın 20 Aralık'ta "uzun ve detaylı" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, görüşmenin merkezinde Libya krizinin yer aldığını duyurmuştu.

Uçuşa yasak bölge ihtimali

Telif hakkı Getty Images Image caption Libya'da kurulan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin lideri Fayez al-Sarraj ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Bir gazetecinin Libya'da uçuşa yasak bölge oluşturulması ihtimaliyle ilgili sorusuna da Conte şöyle yanıt verdi:

"Siyasi çözüm ateşkesten geçmeli. Uçuşa yasak bölge de dahil olmak üzere göz önünde bulundurulabilecek her türlü seçenek bu amaca hizmet etmeli."

Sahadaki taraflardan birinin kısa süre sonra avantaj sahibi olacağına inanması durumunda ateşkes ihtimalinin gittikçe uzaklaşacağını vurgulayan Conte, "Diplomatik çabalarla tüm taraflar üzerinde güçlü bir siyasi baskı oluşturursak, silahlı çözüm olmadığına ikna olurlarsa ateşkes için şartlar oluşur" dedi.

Conte, Avrupa Birliği'nin de Libya konusunda birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

İtalyan basınında Cuma günü yer alan haberlerde, Avrupa Birliği'nin Libya'da bir uçuşa yasak bölge oluşturulması fikrini değerlendirdiği iddia edilmişti.

Corriere della Sera, "Avrupa Birliği, Libya için bir no-fly zone düşünüyor… Avrupa askeri çevreleri arasında gittikçe yayılan fikir, Fransa, Britanya, Almanya ve İtalya hava kuvvetlerinin, şu anda Trablus savaşının kaderini belirleyici rol oynayan insansız hava araçları arasındaki düelloyu durdurmak için görev üstlenmesi" diye yazmıştı.