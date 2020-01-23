Kadınların savunma taktikleri: 'Libidosu düşük bir kadın imajı veriyorum'

Video: Esra Yalçınalp

Kadınların Savunma Taktikleri serisinin beşinci bölümünde, reklamcı ve iletişimci Ömür Kula, erkek egemen iş hayatında ilerleyebilmek için kullandığı "savunma taktikleri"ni anlatıyor.

Kula, reklamcılık sektörünün "prezantabl" olmayı özgeçmişleri güzelliğe göre eleyecek kadar önemsediğini, kendisinin ise "maalesef kadın değilmiş gibi" davranarak mesleğinde başarılı olmasına karşın özel hayatında bedeller ödediğini anlatıyor.

17 yılı aşkın süredir sektörde çalışan Kula, istenmeyen cinsel ilgiyi ekarte etmek için nasıl bir kimlik inşa ettiğini ve terfi ettiğinde çıkartılan dedikodularla nasıl baş ettiğini paylaşıyor.

"Kadınların savunma taktikleri" başlıklı video serimizde, kadınların maruz kaldıkları olumsuz erkek davranışları ve düşünme biçimlerine karşı korunmak için geliştirip uyguladıkları günlük "savunma taktikleri"ni ele alıyoruz.

Her Perşembe başka bir kadın kendi tecrübesini YouTube kanalımızda paylaşıyor.