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Merkezi Çin'in Vuhan kenti olan koronavirüs salgınında, 4 Şubat itibariyla ölü sayısının 425'e ulaştığı açıklandı. Virüsü kaptığı tespit edilenlerin sayısının ise 20 bin 438'e çıktığı duyuruldu.

Çin Ulusal Sağlık Kurumu, son ölümlerin tamamının, Vuhan kentinin de yer aldığı Hubei eyaleti sınırları içinde kaydedildiğini açıkladı.

Koronavirüs salgını ile ilgili Pazartesi günü yapılan son açıklamadan bu yana, 64 yeni ölüm, 3 bin 235 yeni vaka kaydedildi.

Ulusal Sağlık Kurumu açıklamasına göre, 492 ağır hasta da tedavi altında bulunuyor.

Çin yönetimi 'yetersizlikleri' kabul etti

İlk vakası geçen yılın son gününde rapor edilen koronavirüs salgını ile ilgili Çin yönetimi, müdahale konusunda "eksiklik ve yetersizliklerin" bulunduğunu kabul etti.

Pekin yönetimi ulusal acil durum yönetiminin geliştirilmesi gerektiği ile ilgili öz eleştiri yaptı.

Politbüro toplantısında, yaban hayvanlarının satıldığı pazarlara yönelik denetim başlatma kararı da alındı.

Virüsün, salgının merkezi olan Vuhan'daki, Huanan Balık Pazarı'ndan yayıldığı değerlendiriliyor.

Devletin açıkladığı son verilere göre, koronavirüs salgınındaki ölümlerin sayısı SARS salgınındaki ölü sayısını aştı.

Ancak uzmanlar, bu verilere karşın, koronavirüsün ölüm oranının (%2.1), SARS salgınının ölüm oranından (%9.6) az olduğuna dikkat çekiyor.

Politbüro hangi kararları aldı?

Çin Komünist Partisi Politbürosu, Devlet Başkanı Şi Jinping başkanlığında yaptığı toplantıda, salgınla ilgili gelişmeleri görüştü.

Çin resmi haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, politbüro, "büyük test" olarak nitelenen salgından dersler çıkardı.

Müdahalede yetersizlikler olduğunu kabul eden Politbüro, acil durum yönetiminin geliştirilmesi gerektiğini açıkladı.

Toplantıda, yaban hayvanlarının yasadışı ticaretinin kesinlikle yasaklanmasının kararlaştırıldığı da bildirildi.

Virüsün ortaya çıktığına benzer pazarlara da sıkı denetim getirileceği aktarılıyor.

Çinli virüs uzmanları, Vuhan kentinde ortaya çıkan virüsün, yarasa kaynaklı olduğunu değerlendiriyor.