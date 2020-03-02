Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Türk SİHA'larının saldırısında 19 Suriye askeri öldü

Telif hakkı EPA Image caption İdlib'de bir askeri konvoy (Arşiv)

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk insansız hava araçlarının İdlib'deki saldırıları sonucu, Suriye Ordusuna mensup 19 askerin öldüğünü duyurdu.

Kuruluş, askerlerin Cebel el Zawiya'deki bir askeri konvoy ve Maaret el-Numan kenti yakınlarındaki bir üssü hedef alan saldırılarda öldüğünü belirtti.

Duyuru, Türkiye'nin Suriye Ordusu'na ait iki savaş uçağını düşürmesini izliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir SİHA'mızı düşüren Hava Savunma Sistemi ile diğer iki Hava Savunma Sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait iki adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." denilmişti.

Suriye resmi medyası da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib üzerinde iki uçaklarını "hedef aldığını" söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "Bahar Kalkanı" operasyonunun başladığını ve "başarıyla sürdüğünü" belirtti.

Erdoğan-Putin görüşmesi

Türk basınında yer alan haberlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin'in 5 Mart'ta buluşacağı belirtildi.

İki lider geçen hafta telefon görüşmesi yapmış ve her ikisi de İdlib'deki durumdan "kaygılı olduklarını" söylemişti.

Rus Dışişleri Bakanlığı da dün Bakan Sergey Lavrov e Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir görüşme yapıp, zirve hazırlıklarını ve gözaltına alınan Sputnik çalışanı gazetecilerin durumunu konuştuklarını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da Erdoğan-Putin görüşmesinin Perşembe veya Cuma gerçekleşmesiin umduğunu, görüşmenin "zorlu" geçeceğini, ancak yine de "önemli" olduğunu söyledi.