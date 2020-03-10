Telif hakkı Getty Images

İtalya güne, koronavirüsle mücadele amacıyla ülke genelinde alınan olağanüstü tedbirler ve bu tedbirlerin yarattığı şaşkınlıkla uyandı.

463 ölümle koronavirüs nedeniyle Çin'den sonra en fazla can kaybının yaşandığı ülke İtalya.

Başbakan Giuseppe Conte tarafından dün akşam imzalanan kararname, insanların hareketliliğini kısıtlamayı ve bu yolla virüsün yayılmasının kontrol altına alınmasını hedefliyor.

60 milyonluk ülkenin tamamında bugünden itibaren uygulanacak kararname, seyahat kısıtlaması; sinema, tiyatro, müze gibi kamuya açık birçok mekanın kapatılması, toplanma yasağı, cenaze de dahil törenlerin iptali gibi gündelik hayatı derinden etkileyecek kurallar içeriyor. Ülke genelinde 3 Nisan'a kadar tüm okulların kapalı kalması, spor müsabakalarının da durdurulması öngörülüyor.

Koronavirüs haritası: Küresel dağılım Veriler DSÖ'nün periyodik olarak açıkladığı sayılara dayanmaktadır. Her ülke için son veriyi yansıtmayabilir. Haritayı görmek için ekranı kaydırın Vaka sayısı Ölüm sayısı 111.839 3.971 Vaka 100.000 10.000 1.000 100 10 Vaka Ölümler Çin 80.859 3.121 İtalya 9.172 463 Güney Kore 7.382 51 İran 6.566 237 Fransa 1.116 19 Almanya 1.112 İspanya 999 28 Diamond Princess yolcu gemisi 696 7 Japonya 488 9 İsviçre 332 2 Büyük Britanya 277 5 Hollanda 265 3 ABD 213 11 İsveç 203 Belçika 200 Norveç 169 Singapur 150 Malezya 117 Avusturya 112 Bahreyn 95 Avustralya 77 3 Yunanistan 73 Kuveyt 64 Kanada 62 Irak 60 6 Mısır 55 1 İzlanda 55 Tayland 50 1 Birleşik Arap Emirlikleri 45 Tayvan 45 1 Hindistan 43 İsrail 39 San Marino 37 1 Danimarka 36 Lübnan 32 Çek Cumhuriyeti 32 Finlandiya 30 Portekiz 30 Vietnam 30 Brezilya 25 İrlanda 21 Cezayir 20 Batı Şeria 19 Endonezya 19 Uman 16 Slovenya 16 Katar 15 Romanya 15 Suudi Arabistan 15 Ekvador 15 Gürcistan 13 Arjantin 12 1 Hırvatistan 11 Polonya 11 Filipinler 10 1 Şili 10 Estonya 10 Macaristan 9 Azerbaycan 9 Kostarika 9 Meksika 7 Rusya 7 Pakistan 6 Belarus 6 Peru 6 Fransız Guyanası 5 Yeni Zelanda 5 Slovakya 5 Bulgaristan 4 Maldivler 4 Makedonya 4 Senegal 4 Afganistan 4 Malta 3 Faroe Adaları 3 Bangladeş 3 Letonya 3 Güney Afrika 3 Kamboçya 2 Kamerun 2 Lüksemburg 2 Martinik 2 Fas 2 Nijerya 2 Saint Martin (Fransız bölgesi) 2 Tunus 2 Arnavutluk 2 Bosna-Hersek 2 Monaco 1 Ermenistan 1 Andorra 1 Dominik Cumhuriyeti 1 Cebelitarık 1 Vatikan 1 Ürdün 1 Liechtenstein 1 Litvanya 1 Bhutan 1 Nepal 1 Moldova 1 Saint Barthélemy adası 1 Sırbistan 1 Sri Lanka 1 Togo 1 Ukrayna 1 Paraguay 1 Kolombiya 1 Devamını göster Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü

Başbakan Conte, "evden çıkmama kararnamesi" diye nitelediği yeni tedbir paketini açıklamasının ardından sosyal medyada şu mesajı yayımladı:

"İtalya'nın geleceği bizim elimizde. Hepimiz üzerimize düşeni yapalım, toplumun iyiliği için bir şeylerden vazgeçelim. Söz konusu olan sevdiklerimizin, ebeveynlerimizin, çocuklarımızın, dede ve ninelerimizin sağlığı. "Ben evde kalıyorum" kararnamesini az önce imzaladım."

İtalya'da hayatını kaybeden 463 kişinin yaş dağılımı

Telif hakkı Getty Images Image caption Sokaklarda halka birbirlerine fazla yaklaşmamaları yönünde uyarılar yapılıyor.

Süpermarketlere akın

Başbakan'ın dün akşamki açıklamasının ardından ülke genelinde vatandaşların süpermarketlere akın ettiği haberleri gelmeye başladı. Bunun üzerine hükümet kaynaklarından İtalyan basınına yapılan açıklamalarda, yeni kuralların ihtiyaç alışverişine herhangi bir kısıtlama getirmediği vurgulandı. Haberlere göre gıda alışverişi için dışarı çıkmak gerekli ihtiyaçlar arasında sayılacak ve kısıtlamaya tabi tutulmayacak.

Kamu kurumları ve toplu taşıma araçları da şimdilik hizmet vermeye devam edecek.

Yeni tedbir paketiyle, daha önce ülkenin kuzeyindeki bölgelerde uygulanan yasak ve kısıtlamalar ülke geneline yayılacak.

Koronavirüsle mücadele amacıyla bir Avrupa ülkesinin genelinde ilk kez uygulanacak kısıtlamalar bugünkü İtalyan gazetelerinde şu manşetlerle yer aldı:

Corriere della Sera: Artık tüm İtalya kapalı

Artık tüm İtalya kapalı La Stampa: Coronavirüs, hükümet tüm İtalya'yı kilitledi

Coronavirüs, hükümet tüm İtalya'yı kilitledi La Repubblica: Herkes evinde

Herkes evinde Il Giornale: Her şey kapatılıyor

Her şey kapatılıyor Il Manifesto: Herkes eve

Başbakan Conte, ülke çapında uygulanacak yeni tedbirlere, yoğun bakıma alınan ve hayatını kaybedenler başta olmak üzere vaka sayılarındaki önemli artış nedeniyle karar verildiğini söyledi.

İtalya'da koronavirüs verileri her akşam yapılan basın toplantısıyla açıklanıyor. Dün akşamki açıklamaya göre, ülkede ilk ölümün kaydedildiği 21 Şubat'tan bu yana toplam can kaybı 463'e ulaştı.

İtalya'da düne kadar 53 bin 826 kişiye koronavirüs testi yapıldı, bunlardan 9 bin 172'si pozitif çıktı. Bunların 724'ü tedavi sonrası iyileşti. Halen pozitif olan 7 bin 985 kişiden 733'ü ise yoğun bakımda.

İtalyan basınındaki haberlere göre ülkede özellikle virüsün en yaygın olduğu bölgelerde hastanelerin yoğun bakım kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle olağan koşullarda kurtarılabilecek kişiler de hayatını kaybedebiliyor.