Koronavirüs - İtalya karantinaya uyandı: "Artık tüm İtalya kapalı"

Övgü Pınar Roma
  • 10 Mart 2020
İtalya Telif hakkı Getty Images

İtalya güne, koronavirüsle mücadele amacıyla ülke genelinde alınan olağanüstü tedbirler ve bu tedbirlerin yarattığı şaşkınlıkla uyandı.

463 ölümle koronavirüs nedeniyle Çin'den sonra en fazla can kaybının yaşandığı ülke İtalya.

Başbakan Giuseppe Conte tarafından dün akşam imzalanan kararname, insanların hareketliliğini kısıtlamayı ve bu yolla virüsün yayılmasının kontrol altına alınmasını hedefliyor.

60 milyonluk ülkenin tamamında bugünden itibaren uygulanacak kararname, seyahat kısıtlaması; sinema, tiyatro, müze gibi kamuya açık birçok mekanın kapatılması, toplanma yasağı, cenaze de dahil törenlerin iptali gibi gündelik hayatı derinden etkileyecek kurallar içeriyor. Ülke genelinde 3 Nisan'a kadar tüm okulların kapalı kalması, spor müsabakalarının da durdurulması öngörülüyor.

Koronavirüs haritası: Küresel dağılım

Veriler DSÖ'nün periyodik olarak açıkladığı sayılara dayanmaktadır. Her ülke için son veriyi yansıtmayabilir.

Vaka sayısı Ölüm sayısı
111.839 3.971
Vaka Ölümler
Çin 80.859 3.121
İtalya 9.172 463
Güney Kore 7.382 51
İran 6.566 237
Fransa 1.116 19
Almanya 1.112
İspanya 999 28
Diamond Princess yolcu gemisi 696 7
Japonya 488 9
İsviçre 332 2
Büyük Britanya 277 5
Hollanda 265 3
ABD 213 11
İsveç 203
Belçika 200
Norveç 169
Singapur 150
Malezya 117
Avusturya 112
Bahreyn 95
Avustralya 77 3
Yunanistan 73
Kuveyt 64
Kanada 62
Irak 60 6
Mısır 55 1
İzlanda 55
Tayland 50 1
Birleşik Arap Emirlikleri 45
Tayvan 45 1
Hindistan 43
İsrail 39
San Marino 37 1
Danimarka 36
Lübnan 32
Çek Cumhuriyeti 32
Finlandiya 30
Portekiz 30
Vietnam 30
Brezilya 25
İrlanda 21
Cezayir 20
Batı Şeria 19
Endonezya 19
Uman 16
Slovenya 16
Katar 15
Romanya 15
Suudi Arabistan 15
Ekvador 15
Gürcistan 13
Arjantin 12 1
Hırvatistan 11
Polonya 11
Filipinler 10 1
Şili 10
Estonya 10
Macaristan 9
Azerbaycan 9
Kostarika 9
Meksika 7
Rusya 7
Pakistan 6
Belarus 6
Peru 6
Fransız Guyanası 5
Yeni Zelanda 5
Slovakya 5
Bulgaristan 4
Maldivler 4
Makedonya 4
Senegal 4
Afganistan 4
Malta 3
Faroe Adaları 3
Bangladeş 3
Letonya 3
Güney Afrika 3
Kamboçya 2
Kamerun 2
Lüksemburg 2
Martinik 2
Fas 2
Nijerya 2
Saint Martin (Fransız bölgesi) 2
Tunus 2
Arnavutluk 2
Bosna-Hersek 2
Monaco 1
Ermenistan 1
Andorra 1
Dominik Cumhuriyeti 1
Cebelitarık 1
Vatikan 1
Ürdün 1
Liechtenstein 1
Litvanya 1
Bhutan 1
Nepal 1
Moldova 1
Saint Barthélemy adası 1
Sırbistan 1
Sri Lanka 1
Togo 1
Ukrayna 1
Paraguay 1
Kolombiya 1

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü

Son güncelleme: 10.03.2020 03:01:00 GMT+3

Başbakan Conte, "evden çıkmama kararnamesi" diye nitelediği yeni tedbir paketini açıklamasının ardından sosyal medyada şu mesajı yayımladı:

"İtalya'nın geleceği bizim elimizde. Hepimiz üzerimize düşeni yapalım, toplumun iyiliği için bir şeylerden vazgeçelim. Söz konusu olan sevdiklerimizin, ebeveynlerimizin, çocuklarımızın, dede ve ninelerimizin sağlığı. "Ben evde kalıyorum" kararnamesini az önce imzaladım."

İtalya'da hayatını kaybeden 463 kişinin yaş dağılımı

Kaynak: İtalya Sağlık Bakanlığı
Telif hakkı Getty Images
Image caption Sokaklarda halka birbirlerine fazla yaklaşmamaları yönünde uyarılar yapılıyor.

Süpermarketlere akın

Başbakan'ın dün akşamki açıklamasının ardından ülke genelinde vatandaşların süpermarketlere akın ettiği haberleri gelmeye başladı. Bunun üzerine hükümet kaynaklarından İtalyan basınına yapılan açıklamalarda, yeni kuralların ihtiyaç alışverişine herhangi bir kısıtlama getirmediği vurgulandı. Haberlere göre gıda alışverişi için dışarı çıkmak gerekli ihtiyaçlar arasında sayılacak ve kısıtlamaya tabi tutulmayacak.

Kamu kurumları ve toplu taşıma araçları da şimdilik hizmet vermeye devam edecek.

Yeni tedbir paketiyle, daha önce ülkenin kuzeyindeki bölgelerde uygulanan yasak ve kısıtlamalar ülke geneline yayılacak.

Koronavirüsle mücadele amacıyla bir Avrupa ülkesinin genelinde ilk kez uygulanacak kısıtlamalar bugünkü İtalyan gazetelerinde şu manşetlerle yer aldı:

  • Corriere della Sera: Artık tüm İtalya kapalı
  • La Stampa: Coronavirüs, hükümet tüm İtalya'yı kilitledi
  • La Repubblica: Herkes evinde
  • Il Giornale: Her şey kapatılıyor
  • Il Manifesto: Herkes eve

Başbakan Conte, ülke çapında uygulanacak yeni tedbirlere, yoğun bakıma alınan ve hayatını kaybedenler başta olmak üzere vaka sayılarındaki önemli artış nedeniyle karar verildiğini söyledi.

İtalya'da koronavirüs verileri her akşam yapılan basın toplantısıyla açıklanıyor. Dün akşamki açıklamaya göre, ülkede ilk ölümün kaydedildiği 21 Şubat'tan bu yana toplam can kaybı 463'e ulaştı.

İtalya'da düne kadar 53 bin 826 kişiye koronavirüs testi yapıldı, bunlardan 9 bin 172'si pozitif çıktı. Bunların 724'ü tedavi sonrası iyileşti. Halen pozitif olan 7 bin 985 kişiden 733'ü ise yoğun bakımda.

İtalyan basınındaki haberlere göre ülkede özellikle virüsün en yaygın olduğu bölgelerde hastanelerin yoğun bakım kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle olağan koşullarda kurtarılabilecek kişiler de hayatını kaybedebiliyor.

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