Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı

Telif hakkı GALLER PARLAMENTOSU YAYINI Image caption Galler Özerk Yönetimi Sağlık Bakanı Vaughan Gething'in ettiği küfür herkes tarafından duyuldu.

Galler Özerk Yönetimi Sağlık Bakanı Vaughan Gething'in parlamento video-konferans oturumunda ettiği küfür, mikrofonu açık unutması nedeniyle yayına yansıdı.

Galler Parlamentosu, salgın nedeniyle toplantılarını Zoom üzerinden yapmaya başlamıştı.

Bugünkü video-konferansta kendi partisinden milletvekili Jenny Rathbone'un sorularına sinirlenen İşçi Partili Vaughan, buna küfrederek tepki gösterdi ve "Bu kadının nesi var?" diye sordu.

Meclis Başkanı Elin Jones araya girerek "Sanırım Vaughan Gething'in mikrofonunu kapatması lazım" dedi fakat bu çağrı da fayda vermedi. Jones, çağrısını bir kere daha tekrarladıktan sonra toplantıya ara verildi.

Muhalefetteki Plaid Cymru partisi bakanı istifaya davet etti.

@vaughangething tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin I’m obviously embarrassed about my comments at the end of questions today. I’ve sent a message apologising and offered to speak to @JennyRathbone if she wishes to do so. It is an unwelcome distraction at a time of unprecedented challenge. — Vaughan Gething AM (@vaughangething) 22 Nisan 2020

Vaughan daha sonra Twitter hesabından bir açıklama yaparak özür diledi:

"Bugünkü soru-cevap bölümünün sonunda yaptığım yorumdan ötürü utandım. Jenny Rathbone'a bir özür mesajı gönderdim ve istemesi durumunda kendisiyle konuşmak istediğimi söyledim. Bu olay, eşi benzeri görülmemiş sorunlarla uğraşırken istenmeyen bir dikkat dağıtıcı oldu."

Oturumdaki vekillerin o anki yüz ifadeleri yayına böyle yansıdı: