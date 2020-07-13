Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: Azerbaycan ordusundan 2 asker hayatını kaybetti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Tovuz bölgesinde Ermenistan ordusunun açtığı ateşte 2 askerlerinin hayatını kaybettiğini, 5 askerin de yaralandığını açıkladı.

Azerbaycan, ilk ateşin Ermenistan tarafından açıldığını, verilen karşılıkta Ermenistan ordusundan hayatını kaybeden askerler olduğunu belirtti.

Ermenistan ise Azerbaycan askerlerinin 2 kez sınırı geçme girişiminde bulunduğunu ve Azerbaycan ordusuna karşı ateş açıldığını savundu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Shushan Stepanyan, ilki 12:30'da gerçekleşen girişimde Azeri askerlerin arazi aracıyla sınırı geçmeye çalıştığını, açılan uyarı ateşi sonunda aracı bırakıp kaçtıklarını; ikinci girişimin ise 13:45'te gerçekleştiğini, topçu ateşiyle desteklenen Azeri askerlerin, Ermenistan'a ait bir askeri kontrol noktasını ele geçirmeye çalıştığını ifade etti.

Stepanyan açılan ateşte hayatını kaybeden Azeri askerler olduğunu, Ermenistan ordusunun kayıp vermediğini belirtti.

Azerbaycan: Ermenistan ateşkesi açıkça ihlal etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Haciyev "Ermenistan'ın silahlı kuvvetleri ateşkes rejimini açıkça ihlal etmiş ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki devlet sınırı boyunca Azerbaycan'ın silahlı kuvvetlerine yönelik Tovuz bölgesi yönünde topçu birlikleri kullanmıştır" açıklamasını yaptı.

Haciyev "Azerbaycan'ın silahlı kuvvetleri yapılan ateşle karşılık verdi ve Ermeni silahlı kuvvetlerinin ilerlemesini engelleyen önlemler aldı. Azerbaycan'ın silahlı kuvvetleri operasyonel durumun kontrolünü elinde tutuyor. Ermeni tarafı herhangi bir bölgesel kazanç elde edemedi. Ermenistan'ın topçu kullanımı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki mevzilerine karşı gösterdiği saldırganlık ve güç kullanma eylemi bir provokasyon oluşturmaktadır." dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise "Ermeni silahlı unsurlarının Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Yazılı açıklamada "Ermenistan'ın uluslararası toplumun dikkatini Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ ve çevresinde yıllardır sürdürdüğü hukuk dışı işgalden başka yerlere çekmek ve ihtilafa yeni boyutlar kazandırarak siyasi çözümün önünü tıkamak için başvurduğu bu teşebbüsler sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Türkiye, toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edecektir." denildi.