Telif hakkı Getty Images/Diageo

Dünyaca ünlü viski markası Johnnie Walker, yakın zamanda cam şişeden karton kutuya geçiş yapacaklarını açıkladı.

Johnnie Walker'ın sahibi Diageo içecek firması, yeni ambalajları gelecek yıl denemeye başlayacaklarını duyurdu.

Şirket, ambalajlamayı daha sürdürülebilir kılmak için karton şişeye geçme kararı aldıklarını açıkladı. Karton şişeler plastik içermeyecek.

İçecek şirketi karton şişe üretimi için kurulacak Pulpex adında bir şirkete de ortak olacak.

2021 ilkbaharında denenmeye başlanacak olan karton şişe, ağaç hamurundan yapılacak ve tamamen geri dönüştürülebilir olacak.

Plastik kirliliğini azaltmak adına başka içecek şirketleri de benzer girişimlerde bulunuyor.

Carlsberg de karton bira şişesi geliştirmeye çalıştıklarını açıklamıştı.

İngiltere'de de geri dönüştürülmüş kağıttan şarap kutusu yapan Frugapac adlı bir şirket bulunuyor.

Ancak henüz tüm şirketler karton kutulara geçmeye razı değil. Örneği Coca-Cola, müşteriler hâlâ plastik şişe istediği için, kartona geçme planı olmadığını açıklamıştı.

Hiç plastik kullanılmayacak

Diaego karton şişelerin, kağıt hamurunun kalıplarda preslenip, ardından mikrodalga fırınlarda işlenmesiyle üretileceğini açıkladı.

Karton şişelerin iç yüzeyi, içecekle temas etmemesi için özel bir spreyle kaplanacak.

Mevcut birçok karton şişe türü, içindeki sıvıyı sızdırmaması için plastikle kaplanıyor.

Diageo ise şişelerinde plastik kaplama kullanmayacak.

Diageo'nun, Pilot Lite adlı girişim yönetimi şirketi ile kuracağı karton şişe firması Pulpex, Unilever ve PepsiCo gibi diğer büyük şirketlerle de kağıt şişe üretimi için birlikte çalışacak.

Unilever ve PepsiCo'nun da 2021'den itibaren kendi ürünlerinde karton kutulara geçmesi bekleniyor.

ING analistlerine göre Avrupa'da 2018'de yiyecek ve içecek ambalajlarında 8.2 milyon ton plastik kullanıldı.

Guinness ve Smirnoff'un da sahibi olan Diageo, tüm paketlerinde toplamda yüzde 5 daha az plastik kullanacağını da açıklamıştı.