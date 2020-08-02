Hollanda: Köpek eğitiminde elektrik şoku kullanımına yasak

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Hollanda'da gelecek yıldan itibaren, köpek eğitiminde elektrik şoku kullanılması tamamen yasaklanacak. Elektrik şoku, hayvan refahını ciddi şekilde olumsuz etkilediği için suç sayılacak,

Tarım Bakanı Carola Schouten, köpek eğitiminde elektrik şoku yasağının, 1 Temmuz 2021'den itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Hollanda'da bu yılın başında, hayvan refahına ilişkin düzenlemeler kapsamında, köpek eğitimi ile ilgili yeni kurallar getirilmişti. Ancak askeriye ve polisteki köpek eğtimlerinde elektrik şoku kullanılmaya devam ediliyor.

'Hayvana zulüm'

Ordu ve polis sözcüleri, köpeklerin insanlara veya diğer canlılara karşı istenmeyen davranışlarını önlemek amacıyla, elektrik şoku kullanıldığını savunuyor.

Ancak Tarım Bakanlığı'na göre, elektrik şoku, köpeklere çok fazla acı veriyor ve hayvan refahını ciddi şekilde olumsuz etkiliyor.

Bakan Schouten, polis ve askeriyenin artık daha farklı eğitim yöntemleri araması gerektiğini vurgularak, gelecek yıldan itibaren bunun suç sayılacağını söyledi.