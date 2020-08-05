İzmir'de İstanbul Sözleşmesi için eylem yapan kadınlar gözaltına alındı

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Kaynak, AYCAN KARADAĞ

İzmir'in Konak ilçesinde kadın örgütlerinin çağrısıyla İstanbul Sözleşmesi için eylem yapan kadınlara polis müdahale etti.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde döviz ve pankartlarla bir araya gelen ve kadın cinayetlerini protesto eden yaklaşık 200 kadının yürüyüş yapması polis tarafından engellendi.

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Polisler 16 kişiyi gözaltına aldı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda polislerin kadınları darp ettiği görüldü.

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Gözaltına alınan eylemcilerin bırakılması için kadınlar bir süre oturma eylemi yaptı.

Kaynak, Aycan karadağ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda eşi Neptün Soyer'in de eyleme katıldığını söyledi ve "Gözaltındaki kadınların serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.

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Kadın örgütlerinin avukatları, gözaltına alınanların sağlık kontrolü için Kozyatağı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğünü, üç avukatın kendilerine eşlik ettiğini, hastane kontrolünden sonra da ifadelerinin alınacağını söyledi.

Bugün İzmir'in yanı sıra İstanbul ve İzmit'te de İstanbul Sözleşmesi'ni korumak için eylemler yapıldı.

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İstanbul Sözleşmesi, aralarında Türkiye ve Polonya'nın da bulunduğu bazı ülkelerdeki muhafazakar çevreler tarafından "geleneksel aile değerlerine aykırı olduğu" veya içinde "toplumsal cinsiyet" ifadesinin geçmesi gibi gerekçelerle eleştiriliyor.

Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi'ne dair AKP içinden farklı sesler çıkarken Polonya'da ise iktidarda bulunan ve 2018'e kadar AKP ile aynı Avrupa partisinin (ECR) üyesi olan Hukuk ve Adalet Partisi yöneticileri de İstanbul Sözleşmesi'nden çekileceklerini açıkladı.