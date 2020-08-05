İzmir'de İstanbul Sözleşmesi için eylem yapan kadınlar gözaltına alındı

Kaynak, AYCAN KARADAĞ

İzmir'in Konak ilçesinde kadın örgütlerinin çağrısıyla İstanbul Sözleşmesi için eylem yapan kadınlara polis müdahale etti.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde döviz ve pankartlarla bir araya gelen ve kadın cinayetlerini protesto eden yaklaşık 200 kadının yürüyüş yapması polis tarafından engellendi.

Polisler 16 kişiyi gözaltına aldı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda polislerin kadınları darp ettiği görüldü.

Twitter paylaşımını geçin, 2 İzmir Alsancak'ta "İstanbul Sözleşmesi Uygulansın" demek için toplanan kadınlara polis saldırdı. 16 kişi gözaltına alındı.

Ülkenin her yerinde sokaktayız. Ne yaparsanız yapın mücadeleyle kazandıklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz! #kadınyürüyüşüengellenemezpic.twitter.com/cHzNaqfpjV — FKF'li Kadınlar (@fkflikadinlar) August 5, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 2

Gözaltına alınan eylemcilerin bırakılması için kadınlar bir süre oturma eylemi yaptı.

Kaynak, Aycan karadağ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda eşi Neptün Soyer'in de eyleme katıldığını söyledi ve "Gözaltındaki kadınların serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.

Twitter paylaşımını geçin, 3 İzmir’de kadınlar yaşam haklarının güvencesi İstanbul Sözleşmesi'ni savunmak için buluştu. #İstanbulSözleşmesiYaşatır diye haklarını savunan kadınların yanında eşim @neptunsoyer ve ilçe belediye başkan eşleri de yer aldı.



Gözaltındaki kadınların serbest bırakılmasını istiyoruz. pic.twitter.com/IPkLi4TyfX — Tunç Soyer (@tuncsoyer) August 5, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 3

Kadın örgütlerinin avukatları, gözaltına alınanların sağlık kontrolü için Kozyatağı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğünü, üç avukatın kendilerine eşlik ettiğini, hastane kontrolünden sonra da ifadelerinin alınacağını söyledi.

Bugün İzmir'in yanı sıra İstanbul ve İzmit'te de İstanbul Sözleşmesi'ni korumak için eylemler yapıldı.

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İstanbul Sözleşmesi, aralarında Türkiye ve Polonya'nın da bulunduğu bazı ülkelerdeki muhafazakar çevreler tarafından "geleneksel aile değerlerine aykırı olduğu" veya içinde "toplumsal cinsiyet" ifadesinin geçmesi gibi gerekçelerle eleştiriliyor.