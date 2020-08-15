Bakan Koca: Son 45 günün en yüksek pozitif tanı sayısına ulaştık

Kaynak, Twitter/Fahrettin koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde 1256 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini belirtti. Resmi verilere bu son 45 günün en yüksek pozitif tanı sayısı.

Bakan Koca'nın açıklamasına göre son 24 saatte koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığından hayatını kaybeden kişi sayısı ise 21.

Türkiye'de salgının başlamasından bu yana toplam can kaybı 5 bin 955.

Şu ana kadar, 67 binden fazlası son 24 saat içinde olmak üzere, 5 milyon 659 bin 286 kişiye test yapıldı.

Sağlık Bakanı Koca, "DÜNYA YORULDU, sadece siz değil" diyerek, önlemlere riayet edilmesi çağrısında bulundu.

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"Civarda hiç yabancı yoksa maske çok şart değil"

Sağlık Bakanı Koca, tatilin de "eski günlerdeki gibi" yapılamayacağına dikkat çekerek "AĞUSTOSUN tam ortası. Hafta sonu. Sıcaktan kaçmış biraz dinleniyorsak, baştan kabul edelim: Koronavirüsün olmadığı yerde ve eski günlerde değiliz. Aynı evde yaşamadığınız herkesle mesafeli olun. Civarda hiç yabancı yoksa maske çok şart değil. Kalabalık tatil? Marttan beri riskli." dedi.

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65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlamaları

Koronavirüs vaka sayısının yeniden artmaya başlamasıyla, bazı iller 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma saatlerine kısıtlama getiriyor.

Sivas'ta, İl Pandemi Kurulu ile koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına saat 10.00 ile 17.00 saatlerinde izin verilmesini kararlaştırdı.

Bursa Valiliği "65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın, 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saat aralığında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, gelin ve damadın 1. ve 2. derece yakınları hariç düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlid gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir." açıklamasını yaptı.

Yalova'da da 65 yaş üstü kişilerin sabah 09:00 ile akşam 21:00 saatleri dışında sokağa çıkması kısıtlandı.

Bartın İl Hıfzıssıhha Kurulu da aktif vakaların yaş ortalaması dağılımını değerlendirmesi sonucu 65 yaş ve üstü olanların, düğünler ile nikah, düğün, kına ve kız istemeye katılmalarını yasakladı. Yasaktan gelin ve damadın annesi- babası ile anneanne, babaanne ve dede muaf tutuldu.

Koronavirüs pozitif vaka artış hızında Türkiye'de ilk 5 şehir arasında yer alan Şanlıurfa'da da Valilik, 65 yaş ve üstündeki kişlierin 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarını ve (gelin ve damadın birinci derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, mevlit yemekleri gibi etkinliklere katılmaları yasaklandı.

Van'da da 65 yaş ve üstü kişilerin düğün, nişan, sünnet ve mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları, ve sabah saat 07.30- 10.00 ile akşam saat 16.30- 19.00 arası şehir içinde, mahalle ve ilçeler arası toplu taşıma yapan araçlara (belediye ve halk otobüsü, minibüs) binmesi yasaklandı.

Gaziantep'te 65 yaş ve üstü vatandaşların düğünlere katılmaları ile belirli saatlerde toplu taşıma araçlarını kullanmaları ve pazarlara girmeleri yasaklandı.

Düzce'de de düğünler için verilen 3 saatlik izni 2,5 saate indirilirken, 65 yaş üstü kişilerin düğünlere katılmasını yasaklandı.