Koronavirüs: Machu Picchu harabeleri, 7 aydır mahsur olan Japon turist için ziyarete açıldı

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Peru devleti, Covid 19 önlemleri nedeniyle aylardır kapalı olan Machu Picchu harabelerini tek bir turist için açtı. Japon turist, harabeleri görmek üzere geldiği ülkede neredeyse 7 aydır mahsur durumdaydı.

Jesse Takayama isimli turist Mart ortasından bu yana, harabelerin yakınındaki Aguas Calientes'te kalıyordu.

Yaptığı başvuru özel olarak değerlendirildi ve Takayama'ya izin verildi.

Peru Kültür Bakanı Alejandro Neyra, özel izinle gerçekleşen ziyarete ilişkin olarak, "Machu Picchu'yu görme hayali ile Peru'ya gelmişti. Ülkesine dönmeden önce hayalini gerçekleştirebilmesi için park müdürümüzle birlikte alana girdi" dedi.

Cumartesi günü gerçekleşen ziyaretle ilgili olarak bir video kaydeden Takayama, "Bu gerçekten inanılmaz. Teşekkürler" mesajını iletti.

Japon turistin, Machu Picchu ziyareti için en başta Peru'da yalnızca birkaç gün kalmayı amaçladığı da belirtiliyor.

Kültür Bakanı Neyra, Kasım ayından itibaren alanının yerli ve yabancı turistlere açılacağını da kaydetti.

Ülke günde bir milyon dolar kaybediyor

Neyra, Machu Picchu'nun yüzde 30 kapasite ile ziyarete açılacağını, pandemi şartlarına göre hareket edeceklerini söyledi.

Alan 16 Mart tarihinden bu yana turistlere kapalı bulunuyor.

Machu Picchu, Latin Amerika'da turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri.

Antik kentin kapalı kalması, Peru'nun turizm gelirinden gün başına bir milyon dolar kaybetmesi anlamına geliyordu.

Dünyanın Yeni Yedi Harikası'ndan biri kabul edilen İnka uygarlığı şehri Machu Picchu'nun tarihi 15. yüz yıla uzanıyor.