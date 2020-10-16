Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'terörle iç içe' dediği TTB'nin yapısı için hangi değişiklikler gündemde?

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, TTB'nin 'Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz' eyleminden bir fotoğraf (15 Eylül 2020)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, son grup toplantısında sert sözlerle eleştirmesi sonrası, iktidar partisinde, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) yapısı ve seçim sistemi değişikliği yeniden gündeme alındı.

Erdoğan'ın geçmişte de bir kaç kez gündeme getirdiği TTB'nin yapısındaki değişiklik için ayrı bir yasa ya da tüm kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri için bir "çerçeve yasa" düzenlemesi seçenekleri tartışılıyor.

AKP, "çoklu baro" sisteminin yolunu açan yasa değişikliği ile eş zamanlı Meclis gündemine getirmeyi planladığı TTB ile ilgili yasa değişikliğini, koronavirüs salgını nedeniyle askıya almıştı.

Ancak son dönemde MHP Lideri Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs vaka sayılarının gerçeği yansıtmadığı ve gerçek rakamların açıklananın çok daha üzerinde olduğu yönündeki açıklamaları nedeniyle TTB ile ilgili "kapatılsın" çağrısı yaptı.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen perşembe günkü grup toplantısında, TTB Başkanı seçilen Şebnem Korur Fincancı üzerinden TTB'ye sert eleştiriler yöneltti. TTB'yi "terörle iç içe olmakla" suçlayan Erdoğan, "çoklu baro" gibi bir çalışmanın TTB için de yapılmasını istedi.

Ayrı yasa mı, çerçeve yasa mı?

Bu açıklamaların ardından gözlerin çevrildiği AKP'de formüller de tartışılmaya başlandı.

Bu kapsamda, tüm kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları için ortak bir "çerçeve yasa" düzenlemesi yapılması ya da her biri için ayrı ayrı yasal düzenleme seçenekleri üzerinde duruluyor.

Kaynak, TTB Fotoğraf altı yazısı, TTB Başkanı seçilen Şebnem Korur Fincancı

Ancak TTB'nin yapısının, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı meslek odaları ile farklılık göstermesi nedeniyle ortak bir çerçeve yasa düzenlemesi yapılmasının güçlüğüne işaret ediliyor.

AKP'li bir yönetici, yasal düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği "çoklu baro" yasasındaki mantık temel alınarak hazırlanabileceğini belirterek şöyle devam etti:

"Odaların birbirinden mantığı ayrı. TMMOB ve TTB arasında farklılıkları var. Hepsi için ortak temel bir yasa üretmek zor. Ama baro yasasındaki mantık temel alınıp onun üzerinden gidebiliriz. Örgütlenme özgürlüğü, belli sayıda meslek mensubu olan yerlerde ikinci oda kurulması, delegasyonda yine temsil adaletini sağlayacak bir yapı ortaya konulabilir"

Kaynak, Getty Images

Erdoğan'ın yeniden TTB'yi gündeme getirmesinin arkasında, MHP Lideri Bahçeli'nin talebinin etkili olup olmadığı sorusuna ise AKP yöneticileri, "doğrudan buna bağlamak doğru değil" yanıtını veriyor.

Erdoğan'ın yaklaşık 9 ay önce de parti MYK'sında TTB ve TMMOB'a bağlı odalarla ilgili değişiklik önerisini gündeme getirdiğini anımsatan parti kaynakları, önerinin gündem yoğunluk nedeniyle şimdiye kadar gündeme alınamadığına işaret ediyorlar.

'Türk' ifadesi kalkabilir mi?

AKP'de tartışılan bir başka konu ise, meslek odaların isimlerinde yer alan "Türk ve Türkiye" ifadelerinin yapılacak düzenlemeyle kaldırılması.

Erdoğan, geçmişte yaptığı açıklamalarda, söz konusu örgütlerin yönetimlerinden rahatsızlığını dile getirmiş, "milli, yerli ve vatanı koruma mücadelesinde yanlarında olmadığı" gerekçesiyle, bu meslek odalarının başındaki "Türk" ifadesinin çıkarılması gerektiğini ifade etmişti.

Anayasa'nın 135. maddesine göre kurulan "kamu kurumu niteliğindeki" meslek örgütlerinin isimleri anayasada yer almıyor. Bu nedenle, TTB ve diğer odalarla ilgili yapılacak yasa değişikliğinde, "Türk", "Türkiye" ifadelerinin çıkarılmasının yeterli olacağı belirtiliyor.

Ancak, AKP'de bu konuda henüz netleşmiş bir karar bulunmuyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Recep Tayyip Erdoğan

Yılbaşından sonraya kalabilir

AKP'nin , TTB ve diğer meslek odaları ile ilgili değişiklik teklifinin 2021'den önce Meclis'e sunulması beklenmiyor.