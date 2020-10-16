Trump, QAnon isimli komplo teorisi oluşumunu onaylamadığını söylemekten kaçındı

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ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı son televizyon tartışmasında, QAnon isimli komplo teorisini onaylamadığını söylemekten kaçındı.

Seçimlere 19 gün kala Biden ve Trump, farklı eyaletlerde, farklı televizyon kanallarında soruları yanıtladı. Trump, Covid 19 tanısı sonrası sanal ortamda Biden ile karşı karşıya tartışma önerisini reddetmişti.

Miami'de NBC televizyonunun yayında kameralar karşısına çıkan Trump'a son tartışmadan hemen sonra koronavirüs tanısı koyulmuştu.

Donald Trump, tartışma günü test olup olmadığına ilişkin ısrarlı soruya, "hatırlamıyorum" yanıtını verdi.

NBC moderatörü Savannah Guthrie, Trump'ı komplo teorileri konusunda da sıkıştırdı. ABD Başkanı Trump, birkaç gün önce, Osama Bin Ladin operasyonuna ilişkin komplo teorisini içeren bir tweet'i retweet etmişti.

Trump bu konudaki soruyu, "Bu sadece bir retweet'ti. Ben ortaya bırakırım insanlar kendileri karar versinler. Ben taraf tutmuyorum" şeklinde yanıtladı.

Guthrie buna karşılık olarak ise "Anlamıyorum, siz başkansınız. Siz, sıradan bir kişinin her önüne geleni retweet eden amcası değilsiniz" dedi.

ABD Başkanı Trump, QAnon isimli komplo teorisi oluşumunu onaylamadığını açıklayıp açıklamayacağı ile ilgili soruyu ise "onların hakkında hiçbir şey bilmiyorum" diyerek geçiştirdi.

Trump, bunu söyledikten sonra ise QAnon'ın pedofiliye karşı savaşan bir oluşum olarak tanıdığını savundu.

QAnon, bugün internet ortamında en fazla yayılan komplo teorisi olmayı sürdürüyor. BBC'nin yaptığı bir araştırma, bu yıl içerisinde QAnon'un komplo teorilerinin sosyal medyada 100 milyondan fazla yorum, paylaşım ve beğeni topladığını ortaya koydu.

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Biden eş zamanlı olarak soruları yanıtladı

Eş zamanlı olarak Philadelphia'da soruları yanıtlayan Demokratların adayı Joe Biden ise Yüksek Mahkeme konusundaki planlarını açıklamaktan kaçındı.

ABD medyasında, Biden'ın Yüksek Mahkeme'deki koltuk sayısını artırarak, atama yoluyla kuruma "ideolojik makyaj" yapmak isteyebileceği şeklinde haberler yer almıştı.

Biden'ın bu konudaki soruya, "Mahkeme doldurma taraftarı değilim. Bunun taraftarı değilim" yanıtını verdi.

Ancak sonrasında, Trump'ın son Yüksek Mahkeme adayının seçim öncesi atanması halinde "o noktadan sonrasını düşünebileceğini" söyledi.

Kamuoyu araştırmaları Biden'ı Trump karşısında farklı olarak önde gösteriyor.