ABD, Irak ve Afganistan'daki asker sayısını düşürme kararı aldı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Afganistan'daki ABD askerleri

ABD Savunma Bakan Vekili Chris Miller tarafından Pentagon'da bugün yapılan basın toplantısında, Irak ve Afganistan'daki ABD kuvvetlerinin sayısının 2 bin 500'e düşürüleceği duyuruldu.

Başkan Donald Trump tarafından alınan kararla Afganistan'daki ABD kuvvetlerinin sayısını 4 bin 500'den 2 bin 500'e düşüreceğini duyuran Miller, Irak'taki 3 bin kişilik kuvvettin sayısının da 2 bin 500 olacağını ifade etti.

Miller çekilmenin Ocak ayı ortasında gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.

Afganistan'da ise sene başından bu yana Talibanl'la müzakereler sürüyor. Bu kapsamda yine senenin başından bu yana ülkedeki ABD askerleri parça parça eve geri gönderiliyor.

Ancak Pentagon'daki üst düzey yetkili ve generaller, daha önce de barış görüşmeleri yapıldığını fakat yürümediğini söyleyerek uyarıda bulunuyor.

Bazı uzmanlar, Afganistan'daki geri çekilmesinin hali hazırda kırılgan olan güvenliği baltalayacağını ve Afgan hükümeti ile Taliban arasında devam eden barış görüşmelerine zarar vereceğini ifade ediyor.

ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı bir konuşmada bu iki ülkedeki tüm ABD askerlerinin aralık ayı sonunda kutlanan Noel'e kadar evlerine dönmelerini istediğini söylemişti.

O dönemde ABD basınında yer alan bazı haberlerde, Trump'ın askerlerin geri dönüşünün, görevi normal şartlarda Biden'e devredeceği 20 Ocak'tan birkaç gün önce tamamlanmasını hedeflediği yazılmıştı.

Ancak Trump'ın bu planı, Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri Mitch McConnell'ın tepkisini çekmişti. McConnell, askerlerin bu ülkelerde savaştığı "militanların bu fikre bayılacağını" söylemişti: