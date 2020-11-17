Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditlerine CHP'den yanıt: "CHP, kabadayılara pabuç bırakacak bir parti değildir"

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kemal Kılıçdaroğlu ve Alaattin Çakıcı

Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla yargılanıp hüküm giyerek 16 yıldır cezaevinde kalan, Nisan ayında infaz düzenlemesiyle tahliye olan Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti.

Kılıçdaroğlu, bugün partisinin meclis grup toplantısında, yargıdaki reform tartışmalarına değinerek hükümete, "Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?" sorularını yöneltmişti.

Bu ifadelerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çakıcı, Kılıçdaroğlu'nun MHP Lideri Devlet Bahçeli için "Saray'ın bekçisi" ifadesini kullanmasına da tepki göstererek, "akıllı ol" tehdidini yöneltti.

CHP'lilerden tepki: 'CHP'nin Genel Başkanı'nı tehdit etmek, cumhuriyeti tehdit etmektir'

Çakıcı'nın tehdit mektubuna, CHP'liler de ardı ardına tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'da Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi kabadayılara pabuç bırakacak bir parti değildir" ifadelerini kullandı. Altay konuşmasında durumun Türkiye siyasi tarihinde bir ilk olduğunu söylerken, Erdoğan ve Bahçeli'nin de bu durumu tasvip etmeyeceklerine emin olduğunu sözlerine ekledi.

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Mafya bozuntularına, sözde kabadayılara asla pabuç bırakmayız. Genel Başkanımıza nereden ve kimden gelirse gelsin hiçbir tehdidi kabul etmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Susurluk'ta deşifre olan mafya-siyaset ilişkisine derin devletin yeniden ihtiyaç duyduğu açık. Biz, bir mafyanın tehditlerine pabuç bırakacak değiliz. CHP'nin Genel Başkanı'nı tehdit etmek, milyonları tehdit etmektir, cumhuriyeti tehdit etmektir. Herkes, haddini bilecek!" ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ise Twitter hesabından, "Genel Başkanımızı tehdit etme cüretinde bulunan suç örgütü lideri ve onu himaye edenler hesap verecektir" şeklinde bir mesaj paylaştı.

Kaynak, DHA

Kılıçdaroğlu: Hukukta reform yapma konusunda Erdoğan ne kadar samimi?

CHP Lideri, bir süredir yaptığı konuşmalarda iktidar partisi AKP tarafından başlatılan hukukta reform tartışmalarına ilişkin demeçler veriyordu.

Kılıçdaroğlu, bugünkü yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ekonomide ve hukukta reform yapacağız" sözlerini hatırlatarak şunları söylemişti:

"Hukukta reform yapma konusunda Erdoğan ne kadar samimi? Adalet kurumuna güven kalmadığını o da görüyor, adalet kurumunda çalışıp adalet dağıtan hakimler de görüyor, onlar da ifade ediyorlar zaten. Hakimlerin, savcıların belli odaklardan talimat almadan karar vermediklerini o da biliyor, biz de biliyoruz, dünya da biliyor. Adalette, hukukta reform yapacaksınız, adalete toplumun saygı duymasını sağlayacaksınız, adalet kurumu sadece adalet dağıtacaksa bir şeyler yapmak gerek."

Kaynak, Twitter/MHP Fotoğraf altı yazısı, Alaattin Çakıcı ve Devlet Bahçeli

Çakıcı, Bahçeli'nin ziyareti sonrasında tahliye edilmişti

Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla yargılanarak hüküm giyen ve 16 yıldır cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı, yeni infaz düzenlemesi kapsamında 15 Nisan 2020 tarihinde tahliye edilmişti.

AKP ile MHP'nin seçim öncesi ittifak kurduğu döneme denk gelen bir dönemde, 12 Mayıs 2018'de Bahçeli Twitter hesabından genel af çağrısı yapmış; Alaattin Çakıcı'nın da adını vererek "Kader kurbanlarının sahipsiz olduğunu mu düşünüyorlar?" ifadelerini kullanmıştı:

"Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?

"Kaderlerinin kurbanı olmuş mağdurlarla ilgili lehlerinde hukuki ve ahlaki bir düzenleme yapılması, onların aydınlığa kavuşturulmaları tez elden sağlanmalıdır."

Bu paylaşımdan bir hafta sonra, Alaattin Çakıcı cezaevinde sağlık sorunları yaşadı ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Bunun üzerinde Bahçeli, Çakıcı'yı Kırıkkale'deki hastanede ziyaret etti ve "Rahatsızlığı nedeniyle önemli sıkıntılar çekmeye başlamış bir şahsı cezaevinde mahkum tutacaksın. Bunu hiç dikkate almadan mafya diyeceksin. Yetki bende olsa şimdiye kullanmıştım" diyerek Çakıcı'nın cezaevinde olmasını eleştirdi. Ziyaret, MHP'nin resmi Twitter hesabından duyuruldu.

2018'in Mayıs ayında yaşanan bu gelişmeler üzerine Çakıcı, Erdoğan'a "Sayın Cumhurbaşkanım beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum" diye başladığı bir mektup yazarak kendisinin af talebi olmadığını belirtmişti:

"Kimseden rica dilemedim ömrümde, şu an kendi adıma hiçbir türlü af istemiyorum, çıkardığınız afta 'Alaattin Çakıcı muaftır' ibaresini yasal olarak ekleyiniz."

Af tartışması gündemdeyken Erdoğan, 10 Haziran'da düzenlediği bir seçim mitinginde af sloganları atılınca "Bizim gündemimizde af diye bir şey yok. Öyle bir şeye hakikaten olması gerekenler varsa seçim sonrası konuşulacak şeylerdir, seçimden sonra olabilecek bir şey varsa bunlar yapılır" diyerek açık kapı bırakmıştı.

Üzerinden yaklaşık iki yıl geçtikten sonra, koronavirüs salgını nedeniyle 14 Nisan'da TBMM'den geçen infaz düzenlemesi, Çakıcı'nın da tahliye edilip edilmeyeceği tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

Kaynak, Facebook / Recep Gürkan Fotoğraf altı yazısı, Alaattin Çakıcı ve Recep Gürkan

Edirne Belediye Başkanı'nı ziyareti CHP'de tartışma yaratmıştı

CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, Çakıcı'yı 26 Ekim Pazartesi günü makamında kabul ederek hediye vermesi de CHP yönetiminin tepkisine yol açmıştı ve Gürkan hakkında inceleme başlatılmıştı.

Ziyarete ilişkin görüntülerin paylaşılmasının ardından, genel merkez yöneticileri Recep Gürkan'dan bilgi aldı.

Gürkan'ın, spontan görüşmenin, "Alaaddin Çakıcı'nın geçmişte cezaevinden arkadaşı olan ortak bir arkadaşlarının talebi doğrultusunda" gerçekleştiği bilgisini paylaştığı öğrenildi.

Çakıcı'nın Twitter hesabından da ziyarete ilişkin şu açıklama yapılmıştı:

"Alaattin Çakıcı yakın dostu olan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret ederek 1927 yılında Fransız fotoğrafçının çektiği resmin aslını Alaattin Çakıcı'ya makamında hediye etmiş, ayrıca çok yakın dostu Mustafa Altunhan'ın özel misafiri olarak birlikte Edirne Belediye Başkanını ziyaret ederken Alaattin Çakıcı'nın yakın arkadaşı Vahit Kayrıcı bu ziyarette birlikte Edirne'ye gelmiştir."