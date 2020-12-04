San Fransisco'da apartmanlarda sigara içmek yasak, esrar içmek serbest

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ABD'nin San Fransisco kentinde, pasif içiciliğin sağlığa olumsuz etkilerini önlemek amacıyla apartmanlarda sigara içilmesi yasaklanırken, esrar içilmesi serbest kalmaya devam decek.

Guardian gazetesinin haberine göre, kentte belediye meclisi işlevi gören 11 üyeli Denetim Kurulu'nda yapılan oylamada, sigara yasağı 1'e karşı 10 oyla kabul edilirken, esrarın muaf tutulması 3'e karşı 8 oyla geçti.

Kurulun önüne gelen ilk tasarıda, sadece tıbbi amaçlarla kullanılan esrarın muaf tutulması öngörülüyordu, ancak daha sonra kurul, eyalet yasaları esrar içilmesini tüm kamusal alanlarda yasakladığından, genel olarak tüm esrar kullanımını yasak kapsamı dışında bıraktı.

Kurul Üyesi Rafael Mandelman, apartmanlarda esrar içilmesini yasaklamanın, esrar kullanıcılarının yasal olarak esrar içebilecekleri tek yeri de elinden alacağını söyledi.

Mandelman "Tütün ve esrar içicileri, eyalet yasalarına göre tamamen farklı pozisyonlarda. Apartmanlarda sigara içemeyen tiryakiler, çıkıp kaldırımda içebilir. Sigara içebilecekleri diğer kamusal alanlar da var. Esrar kullanıcılarının bu alternatifi yok" dedi.

'Pasif esrar içiciliğinin kanıtlanmış bir zararı yok'

Kurula bir mektup yazan Onkoloji Uzmanı Donald Abrams da "Pasif esrar içiciliğinin insanlara kanıtlanmış bir zararı yok. Esrar dumanı, asıl kullanıcılarda bile hiç artan ölüm oranlarıyla ilişkilendirilmedi. Asıl kullanıcılarda akciğer kanseri, kronik solunum yetmezliği ve sağlığa diğer ciddi etkilerde bulunduğu da görülmedi" dedi.

Kararın yürürlüğe girebilmesi için gelecek hafta tekrar oylanması ve Belediye Başkanı tarafından imzalanması gerekiyor.