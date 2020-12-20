Samsun'da Ruh Hastalıkları hastanesinde yatan bir hasta, başka bir hastayı öldürdü

Samsun'da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde 'bipolar bozukluk' tedavisi gören Arife K. şizofreni hastası Nadiye Yıldız'ı kendisini öldüreceği iddiasıyla yastıkla boğarak öldürdü.

DHA'nın haberine göre olay, sabaha karşı 04.30 sıralarında, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde bulunan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin Kadın Psikiyatri Servisi'nde meydana geldi.

Hastanede 2 aydır 'bipolar bozukluk' tedavisi gören 28 yaşındaki Arife K., bir temizlik görevlisinin yanına gidip, şizofreni tedavisi gören 46 yaşındaki Nadiye Yıldız'ı yastıkla boğduğunu söyledi.

'Beni öldürecek diye korktum'

Görevlinin durumu bildirmesiyle sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hastane görevlileri, Arife K.'yi başka odada gözlem altına aldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Arife K.'yi ifadesinin alınması için Cinayet Bürosu'na götürdü.

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Arife K.'nin, polise verdiği ifadede, Nadiye Yıldız'ın kendisini öldüreceğinden korktuğu için boğduğunu öne sürdüğü öğrenildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Arife K., çıkarıldığı mahkemece cezai ehliyetinin bulunup, bulunmadığının tespiti için tekrar hastaneye gönderildi.