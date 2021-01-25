Biden, trans bireylerin ABD ordusuna katılmasını engelleyen kararı iptal etti

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ABD Başkanı Joe Biden, görevi kendisine devreden Donald Trump'ın, trans bireylerin orduda görev yapmalarını yasaklayan başkanlık kararnamesini geçersiz kılan bir kararname imzaladı.

Biden'ın imzaladığı kararname, Amerikan ordusunda görev yapmak için yeterli donanıma sahip olmayı yeterli görüyor ve trans bireylere yönelik yasağı kaldırıyor.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, "Başkan Biden, toplumsal cinsiyetin askeri görevler için bir kısıt olmaması gerektiğine ve Amerika'nın gücünü çeşitlilikten aldığına inanıyor" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, Biden'ın kararnamesinin toplumsal cinsiyet ve cinsel kimlik bağlamında yaşanan görevden alma ve engellemelerin acilen önüne geçilmesi talimatını verdiği kaydediliyor.

Trump, 2017'de Twitter hesabı üzerinden, trans bireylerin orduya katılmasına izin vermeyeceğini duyurmuştu. Biden'ın kararnamesi, Trump'ın yasağından etkilenen kişilerin askeri kayıtlarının da düzeltilmesini içeriyor.

Halen Amerikan ordusunda görev yapan yaklaşık 1,3 milyon muvazzaf askerden en fazla 10 bin kadarının trans birey oldukları sanılıyor.

ABD'de Yüksek Mahkeme, 2019 Ocak ayında Trump'ın, trans bireylerin orduda görev yapmalarını yasaklama politikasını uygulayabileceğine hükmetti. Yüksek Mahkeme'nin kararıyla Amerikan ordusunun trans bireylere yönelik yasak kararı alabilmesinin önü açılmış oldu.

Demokratlar ise Yüksek Mahkeme'nin kararını kaygıyla karşıladıklarını belirterek Trump'a tepki gösterdi.

Trump, Obama yönetiminin politikasını değiştirdi

Obama yönetimi Haziran 2016'da, trans bireylerin 1 Temmuz 2017'den itibaren orduda cinsel kimliklerini gizlemeden görev yapmalarına izin vermişti.

Eski ABD yönetimi ayrıca orduya da yeni trans bireylerin asker olarak alınmalarına başlaması için bir yıl süre tanımıştı.

Trump yönetimi ise önce 1 Temmuz 2017 olan bu tarihi 1 Ocak 2018'e ertelemiş, daha sonra da bu konudaki politikayı değiştireceğini açıklamıştı.

Trump 2017'de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, artık trans bireylerin Amerikan ordusuna alınmayacaklarını, mevcut trans bireylerin orduda görev yapmalarına da izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Dönemin ABD Savunma Bakanı James Mattis ise bu politikayı, "cinsiyetinden hoşnutsuz olan" ya da "biyolojik cinsiyetiyle kimliği örtüşmeyenlerle" sınırlandırmıştı.