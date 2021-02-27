Necmettin Erbakan ölümünün 10'uncu yılında anıldı, törene siyasi partilerin liderleri katıldı

Kaynak, SAADET PARTISI

Türkiye'nin 23'üncü Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, ölümünün 10'uncu yılında Saadet Partisi'nin Ankara'da düzenlediği törenle anıldı.

Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Okutan, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren ve çok sayıda siyasetçi katıldı.

Törene katılanlar arasında İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı.

Açılış konuşmasını yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Saadet Partisi'nin çizgisi Erbakan'ın çizgisidir. Erbakan hiçbir zaman ötekileştirmemişti. Bu ülkeye hizmet etmek için herkesle görüşmüş, herkesle bir araya gelebilmişti" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ünal da Erbakan'ın 'siyasetin üstünde bir değer olduğunu' ifade edip "Ben dönüp geriye baktığımda kendi hayatımda Erbakan hocanın etkisini düşündüğümde sanırım biyografisinden en çok etkilendiğim insanlardan biri olmuştur" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da konuşmasında Nazım Hikmet'in sözlerine atıfta bulundu:

"Onun hocalığı aynı zamanda ömrünü verdiği bir siyasi hareketin vatan ve bayrak sevdasıyla bir araya getirmiş milli bir görüşün hocalığıydı. Yaşanabilir bir Türkiye, Nazım Hikmet'in dizelerinin de karşılığını bulmuş ortak bir özlemin ifadesidir. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine."

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan da "Bir zamanlar zalimin karşısında duranlar devlet gücünü eline geçirdiğinde zulmeden olmamalıdır" dedi ve "Bugün rahmetli Erbakan'ın siyasi nezaketine saygı sınırlını ihlal etmeyen siyasi üslubuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır" diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar'da konuşmasında şunları söyledi:

"Kürt sorununda çatışmalar yayılmış, acılar büyümüş ama diğer yandan Kürt sorununa barışçıl demokratik çözüm arayışları yoğunlaşmıştı. Necmettin Erbakan hocanın bu arayışlarda çok özel ve önemli yeri olduğunu mutlaka onu anarken hatırlamak ve hatırlatmak lazım. Bu konuda samimiyetle çaba harcıyor, cesaretle girişimlerde bulunuyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Erbakan için düzenlenen anma töreni için Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'na mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının bir kısmında şu ifadeler yer aldı:

"86 senelik mahzunluğun ardından Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak, Sultan Fatih'in vasiyetini yerine getirme yanında Erbakan Hocamızın en büyük hayalini de gerçeğe dönüştürdük.