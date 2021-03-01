Deepfake teknolojisi: İsrail merkezli soyağacı sitesi, ölmüş kişilerin sahte videolarını üretiyor

'Bu teknolojiye kayıtsız kalamazdık'

"Sevdiklerimizi hayata döndüren bu özellik bazı kişiler tarafından 'sihirli' bazı kişiler tarafından da 'ürkütücü' bulunabilir. Sonuçlar tartışmalı olabilir ama bu teknolojiye kayıtsız kalmak zor."