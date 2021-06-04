BBC araştırması: Kampala'daki seri cinayetlerin arkasında kimler var?

19 dakika önce

Yetkililer, polis ve askerin, isyancılara müdahale ettiğini söyleyerek gerçek mermi kullanımını savundu. Fakat BBC Africa Eye ekibinin yaptığı araştırma, 18 Kasım'da bir polis aracının şehir merkezinden geçtiğini ve polislerin yaklaşık bir dakika içinde yedi silahsız kişiyi vurduğunu gösteriyor.