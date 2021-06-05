PKK ve Peşmergeler arasındaki çatışmada 5 Peşmerge öldü

57 dakika önce

Peşmerge Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bir Peşmerge görev gücü, halkı ve köyleri korumak ve bölgede güvenliği tesis etmek için Amedi'deki Matin Dağı'nda PKK gücünün tuzağına düştü" denildi.

Açıklamada ayrıca dört Peşmerge'nin de yaralandığı belirtilirken "Tekrar tekrar böyle bir olaya karşı uyardık" denildi "Herkese Kürdistan'ın sınırlarına saygı duyma ve güvenliği ile istikrarını tehlikeye atmaktan kaçınma" çağrısı yapıldı.