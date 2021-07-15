Küba’da protestolar: Gıda ve ilaçtaki gümrük vergisi ve kısıtlamalar geçici olarak kaldırıldı

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Küba hükümeti, haftasonu alevlenen, ülkenin onyıllardır gördüğü en büyük hükümet karşıtı protestoların ardından, ithal ürünlerdeki bazı kısıtlamaları gevşetti.

Yurtdışından ülkeye gidenlerin yanlarında getirdikleri gıda, ilaç ve bazı diğer temel ihtiyaç maddelerinden alınan gümrük vergisi geçici olarak kaldırıldı.

Pazartesiden itibaren uygulanmaya başlanacak olan serbesti, yıl sonuna kadar sürecek.

Kararı televizyondan halka duyuran Başbakan Manuel Marrero Cruz "Seyahat eden birçok kişinin talebi buydu ve bu kararı almak önemliydi" dedi.

Sokağa çıkan binlerce kişi ülkede yaşanan gıda ve ilaç kıtlığını, artan fiyatları ve hükümetin Covid-19'la mücadeleye yöntemini protesto etmişti.

Eylemcilerin taleplerinden biri de Küba'ya gidenlerden alınan gümrük vergilerinin kaldırılmasıydı.

Normalde Küba'ya seyahat edenlerin yanlarında 10 kilograma kadar ilaç getirmelerine izin veriliyor. Ancak ilaç, gıda ve kişisel temizlik ürünlerinde uygulanan bu sınırın üstüne çıkanlardan gümrük vergisi alınıyor.

Öte yandan ülkede 3 gündür internet erişiminde yaşanan aksaklıkların da giderildiği açıklandı. Protestolar sırasında bazı sosyal medya platformlarına erişimin kısıtlandığı iddia edilmişti.

Ülkede izinsiz eylem düzenlemek yasak ve komünist hükümete karşı protestolar çok nadir düzenleniyor.

Son gösterilerde gözaltına alınanlar olurken, bir kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Ülkedeki ekonomik sıkıntılardan ABD ambargosunu sorumlu tutan Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de televizyonlardan yeniden halka seslenerek ABD'ye suçlamalarını yineledi ancak bu kez daha uzlaşıcı bir tavır takındı.