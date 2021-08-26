İngiltere ve ABD'den Kabil Havalimanı'nda "terör saldırısı" uyarısı

47 dakika önce

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Çarşamba akşam saatlerinde "terör saldırısı tehdidi olduğu" gerekçesiyle vatandaşlarına Kabil Havalimanı'na gitmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Afganistan'la ilgili yeni güvenlik uyarısında, bölgede bulunan herkese "hemen uzaklaşarak güvenli bir bölgeye geçme ve bir sonraki öneriye kadar orada bekleme" tavsiyesinde bulundu.

Afganistan uyarısında, havalimanında ve çevresinde "yüksek terör saldırısı tehdidi" olduğu ve yoldaki silahli güçlerin yabancılara yönelik eylemlerinden dolayı "karayoluyla havalimanına gidişlerin aşırı derecede tehlikeli olduğu" duyuruldu.

İngiliz hükümeti, Afganistan'dan tahliyelerin 31 Ağustos'ta sona erdirilmesinin planlandığını hatırlatarak bugüne kadar 11 binden fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Bu uyarıdan birkaç saat sonra ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'nden benzer bir uyarı geldi.

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği, havalimanındaki üç kapıda bulunan vatandaşlarının hızla uzaklaşması, havalimanına gitmeyi düşünen vatandaşlarının da buradan uzak durması uyarısında bulundu.

Havalimanındaki kapılarının (Abbey Gate, East Gate ve North Gate) dışında güvenlik tehdidi olduğunu belirten Büyükelçilik, Amerikalılara buralarda toplanmama çağrısı yaptı.

Son olarak Perşembe günü de Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, "Devam eden ve ciddi risk teşkil eden terör saldırısı tehdidi var" açıklaması yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden da bir süredir Kabil Havalimanı'nda IŞİD'in bölgede etkili Horasan ayağının saldırı yapma ihtimali olduğunu; bu tehdit dolayısıyla -AB ülkelerinden gelen uzatma çağrılarına rağmen- tahliyelerin en geç 31 Ağustos'ta bitirileceğini söylüyor.

Salı günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın çağrısıyla toplanan G7 zirvesinde Johnson başta olmak üzere Avrupalı liderler, bu sürenin uzatılması için Biden'la görüşmüştü. Ancak Biden, "her geçen gün terör saldırısı tehdidinin arttığını" söylemişti.

İngiltere'de Johnson, tahliyelerin süresinin uzatılması konusunda Biden'ı "ikna edemediği için" eleştirilere maruz kalmıştı.

Afganistan'daki NATO misyonu 31 Ağustos'ta sona eriyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı, 13 Ağustos'tan bu yana 11 bin 474 kişinin İngiltere tarafından tahliye edildiğini duyurdu. Bunların 7 bini, İngiliz birlikleri ya da diplomatik misyonları için çalışan Afgan vatandaşları ve onların ailelerinden oluşuyor. Aralarında İngiliz vatandaşı Afganlar da var.

Tümü, Afgan Yeniden Yerleştirme ve Yardım Politikası kapsamında kabul edilen Afganlar. Bu kapsama dahil olan 2 bin kişi ise hâlâ Afganistan'da. Gelecek birkaç gün içinde bu kişilerin de tahliye edilmesi planlanıyor.

ABD başta olmak üzere birçok ülke, Afganistan'daki vatandaşlarını ve Taliban'ın yönetimde olmadığı yıllarda kendileri için çalışan Afganları bu tarihe kadar tahliye etmek için çalışıyor.

Bu sırada havalimanına girişlerde güvenli geçiş sağlama konusunda Taliban'la işbirliği yapılıyor.

Kabil Havalimanı'nın güvenliğini şu an büyük oranda 5 bin 800 ABD askeri ve bin İngiliz askeri sağlıyor.

Bugüne kadar havalimanı güvenliği konusunda işbirliği yapılan Türk askeri ise, ülkeden çekileceğini ve tahliyelerin başladığını duyurdu.

BBC News muhabiri Paul Adams'ın analizi:

İngiliz Dışişleri, daha önce de Afganistan'a seyahat edenleri terör saldırısı tehdidi olduğu gerekçesiyle uyarmıştı.

Ancak yeni uyarı çok spesifik. Kabil Havalimanı'na seyahat etmeyin, diyor. Hatta o bölgedeyseniz güvenli bir yere gidin ve bir sonraki açıklamayı bekleyin diyor.

Genelde yetkililer muhtemel tehdidin içeriğine ve detaylarına yönelik yorumda bulunmazlar. Ancak bu durum, ABD Başkanı Biden'ın IŞİD tehdidine yönelik sözlerinden 24 saat sonra değişti.

Havalimanında kalabalık grupların tahliyesinden sorumlu komutanlar, olası bir canlı bomba saldırısından gittikçe daha fazla endişe duymaya başladı.