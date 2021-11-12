Dolar kuru 10'u gördü, ekonomistler tarihi zirveyi nasıl değerlendiriyor?

32 dakika önce

'Bu tüketimi boğacak bir politikadır'

"Kuru düşük tutarak, net ihracat artar mı? Bununla ilgili ciddi soru işaretleri var benim kafamda. Türkiye ekonomisi, ithal ara malına dayalı üretim yapısına sahip bir ekonomi. Yani siz daha fazla ihracat yapabilmek için daha fazla ithalat yapmak zorundasınız