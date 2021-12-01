Lütfi Elvan istifa etti: Hazine ve Maliye Bakanlığı’na düşük faizi savunan bakan yardımcısı Nureddin Nebati atandı

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Lütfi Elvan Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etti, yerine yardımcısı Nureddin Nebati atandı

Resmi Gazete'de yer alan istifa haberinde, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın "görevden af" talebinin kabul edildiği ve yerine Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin atandığı bilgisi yer aldı.

"Görevden affını isteyen ve görevden affı kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati Anayasa'nın 104'üncü ve 106'ıncı maddeleri gereği atanmıştır."

2020 Kasım ayında Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atanmıştı.

Elvan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi politikasına karşı çıktığı için görevden alınacağı konuşuluyordu.

Bakan Yardımcısı görevinde olan Nureddin Nebati ise 25 Kasım'da Twitter'dan uzun bir paylaşım ile düşük faiz politikasına destek vermişti.

Nebati, "2013'ten beri düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaştık. Bu sefer bunu uygulamada kararlıyız" demişti.

Nureddin Nebati kimdir?

Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Nebati, 24. Ve 26. yasama döneminde İstanbul, 25. yasama döneminde Şanlıurfa milletvekilliği yaptı.

Tekstil işiyle uğraşan Nebati, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesi.

Nebati ayrıca MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası Disiplin Kurulu üyeliklerinde bulundu.

Nebati'nin İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, TÜGVA ile İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı'nın da aralarında bulunduğu çeşitli dernek ve vakıflara üye.

Halen Ümmetin Temsilcileri Vakfı'nın Başkanlığını ve Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı olan Nebati ayrıca Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezinde Bilim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarda bulunuyor.

Nebati ayrıca AKP 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi, MYK Üyesi olarak AKP Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora unvanını aldı. Farklı Üniversitelerde siyaset bilimi, Türk siyasal hayatı, devlet ve siyaset sosyolojisi dersleri verdi.

İyi düzeyde İngilizce ve biraz Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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Lütfi Elvan kimdir?

1962 yılında Ermenek'te doğan Lütfi Elvan, lisan eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nde; ilk lisanüstü eğitimini İngiltere'de Leeds Üniversitesi'nde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında; ikincisini ise ABD'de Delaware Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yaptı.

İlk olarak 2007 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Karaman Milletvekili olarak TBMM'ye giren Elvan, 2016-2018 yılları arasında Kalkına Bakanı olarak görev yapan Elvan, 2015-2016 yıllarında Başbakan Yardımcılığı; 2013-2015 yıllarında ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevini üstlendi.

2018 seçimlerinde Mersin'den milletvekili seçilen Elvan, son olarak Kasım 2020'de Berat Albayrak'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve geldi.