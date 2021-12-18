Kılıçdaroğlu: Sandık geldiği andan itibaren döviz düşer

18 dakika önce

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendirdiği konuşmasında, "Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir rezalet hiç görülmemiştir." dedi.

Kayseri'de konuşan Kılıçdaroğlu, "sandık geldiği andan itibaren" döviz kurunun düşmeye başlayacağını savundu.

Dolar/TL kurundaki artış TCMB'nin faiz düşürme kararının ardından devam ediyor. Kur Cuma günü 17'yi aşarak rekor tazeledi.

CHP lideri yaptığı belediye başkanlarına yönelik yaptığı konuşmada, halkın artık iktidara güvenmediğini söyledi ve bankalardaki döviz hesaplarını örnek gösterdi.

"Bugün bankalardaki mevzuat hesaplarının yüzde 63'ü dolar" diyen Kılıçdaroğlu, "Şu anda var olan iktidara toplumun en az yüzde 63'ü güvenmiyor" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef aldı ve şöyle konuştu:

"Biz, '128 milyar dolar nerede' derken bugünleri düşünerek söyledik. Arka kapıdan, kanunlara aykırı olarak kayınpeder-damat parayı yok ettiler. Borç aldılar, borçla dolara müdahale ediyorlar. Nereye kadar? Bunun adı organize kötülüktür. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti halkında var olan saray hükümeti organize kötülük yapıyorlar.

Merkez Bankası'na müdahale edildiğini savunan Kılıçdaroğlu, yeni ekonomi modelini de eleştirdi ve "Yarın sabahı göremeyenler strateji üretemezler." dedi.

Erken seçim çağrısı

Kendi ekonomik politikalarına ilişkin de açıklamalar yapan CHP lideri, iktidar olmaları durumunda kişi başı milli geliri, beş yıl içinde iki kat artıracaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, bu programdan önce Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası'nı da ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı burada, hükümete seçim çağrısı yaptı ve "Kendileri çok güzel şeyler yaptıklarına inanıyorlarsa, öyle söylüyorlar, o zaman neden korkuyorlar? Neden çekiniyorlar? Sandığı getirsinler, 5 yıl daha yetki alsınlar, ülkeyi yönetsinler." dedi.