Türkiye'de sahte içki kaynaklı zehirlenmelerde ölü sayısı 50'ye yaklaştı

37 dakika önce

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Sahte içki üretimi yapan imalathanelerden biri

Türkiye'de son bir haftada, sahte içki tüketimi nedeniyle ölümlerde dikkat çekici bir artış yaşanıyor. İstanbul Valiliği, kentte 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin ise hayati tehlikesi olduğunu duyurdu.

Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşanan ölümlere ilişkin haberler başka illerden de geliyor.

Habertürk televizyonu, 13 şehirde toplam ölü sayısının 47'ye ulaştığını bildiriyor.

Kocaeli'de Salih Civan isimli bir kişinin de sahte içki tüketimi sonrası görülen şikayetlerle hastaneye başvurdu ama kurtarılamadı.

Yakınları, Civan'ın durumunun hızla kötüleştiğini ve "Niye ışıkları kapattınız" dedikten kısa bir süre sonrada öldüğünü söylüyor.

36 yaşındaki Civan'ın ölümüne neden olan şikayetleri de halk sağlığı uzmanlarının tespitleri ile uyumluydu.

Metil alkol zehirlenmesine bağlı şikayetleri olan kişilerde; baş ağrısı, baş dönmesi, ajitasyon, kısmi ya da tam görme kaybı yaşanabileceği belirtiliyor.

Daha ağır zehirlenmelerde koma hali ve ölüm yaşanabiliyor.

Halk sağlığı uzmanları, ağız yolu ile metil alkole maruz kalındığı anlaşıldığı anda kişinin kusturulmadan hastaneye götürülmesi gerektiğini belirtiyor.

Yüksek Kimya Mühendisi Serkan Küçük, BBC Türkçe'ye geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, zehirlenmelerin ve ölümlerin dışarıdan alınan hazır alkolden ve bandrolsüz kaçak içkilerden kaynaklandığını savunmuştu.

"Vergilerle birlikte sahte içki tüketimi de artıyor"

Serkan Küçük, ölümlerin metil alkolden kaynaklandığını söyleyerek, "Etil alkolden kaynaklanan zehirlenmeler ancak doz aşımı gerçekleşirse meydana gelebilir" diyor.

Yılbaşına doğru birçok ilde, sahte içki yapıldığı belirlenen imalathanelere operasyon yapılıyor.

İstanbul Valiliği, 16 Kasım-16 Aralık tarihleri arasında, kentteki kontrol ve denetim faaliyetlerinde 14 kişinin tutuklandığını duyurdu.