Hollanda'da berber, kitapçı ya da peynircilerde içki içilmesinin önü açılıyor

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

22 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Hollanda'da yeni kurulacak koalisyon hükümeti, perakende ve hizmet sektöründeki küçük işletmelerde alkollü içecek satışına izin verecek.

Hafta içi kabul edilen yeni koalisyon anlaşmasına göre, artık berberde ya da manikür salonunda birkaç bira, kitapçıda ya da gelinlik mağazasında birkaç kadeh şarap veya şampanya satın alınabilecek. Hollanda'nın vazgeçilmez esnaflarından peynirciler de şarap tadımı yaptırabilecek.

Hükümet, bu sayede şehir merkezlerindeki küçük işletmeleri cazip hale getirerek, internet mağazacılığı ile rekabet edebilmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Başbakan Mark Rutte'nin lideri olduğu liberal sağ eğilimli Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi'nin (VVD) uzun süreden beri gündeminde olan bu düzenleme, daha önce Sağlık Bakanlığı'nın karşı çıkması nedeniyle hayata geçirilememişti.

VVD, liberal eğilimli Demokratlar 66 (D66) ile muhafazakar Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) ve Hıristiyan Birliği Partisi'nin (CU) oluşturacağı 4'lü koalisyonun, Çarşamba günü kabul edilen programında, küçük işletmelerin alkol satmasına izin verilmesi de yer aldı.

Koalisyon anlaşmasında, "Alışveriş alanlarındaki 'bulanıklaşma' sorumlu bir şekilde düzenlenerek ve alkol kötüye kullanımı sıkı bir şekilde izlenerek" küçük işletmelerle yiyecek içecek sektörünün karıştırılmasına izin verileceği" vurgulandı.

Ocak ayında iş başına gelmesi beklenen 4. Mark Rutte Hükümeti'nin gerekli düzenlemeyi yapmasının ardından, berberde traş olurken ya da manikür yaptırırken bira içilebilecek.

Kitapçı dükkanında dolaşan bir kişi, bir yandan şarabını içebilecek ya da gelinlik almaya giden bir çift, bu mağazada birer kadeh şampanya satın alabilecek. Hollanda'nın her köşesinde bulunan peynirci dükkanlarında da şarap tadımı yapılabilecek.

Küçük İşletme Sahipleri Birliği, bu plandan memnun. Örgüt sözcüsü Paul te Grotenhuis, RTL Haber'e yaptığı açıklamada, bir kitapçı ya da kuaförde alkolün kötüye kullanımın beklemediğini söylüyor.

'Bu iş çığırından çıkacak'

Sektör temsilcilerine göre, bu tür işletmelerde uzun süreli oturup içki içilmeyeceği için, hizmet alımı sırasında içilecek bir bira ya da bir kadeh şarap sorun yaratmayacak.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Mark Rutte'nin dördüncü kez başbakan olması bekleniyor

Perakende araştırma ajanslarına göre de, orta sınıfa birer kadeh içki sunmak, daha fazla ciro elde etmek için güçlü bir araç.

Strabo Araştırma Ajansı yöneticisi Hans van Tellingen, içki satışının, müşterinin mağazada daha uzun süre kalmasına, bunun da daha fazla para harcamasına yol açacağını söylüyor.

Van Tellingen, "Uzun zaman geçirdiğiniz ve büyük bir satın alma yaptığınız bir mobilya mağazası düşünün. Ya da elbise denerken eşinizin bir şeyler içtiği bir moda mağazasını. Bu harika bir şey değil mi?" diyor.

Birçok kitapçıda artık çay, kahve satışının yaygın olduğuna işaret eden van Tellingen, orada bir kadeh şarabın da artık yasak olmaması gerektiğini savunuyor.

Ancak Alkol Politikası Enstitüsü (STAP) aynı görüşte değil. Enstitü yöneticisi Wim van Dalen, "Bu iş çığırından çıkacak" diyor. Yakında süpermarketlerde ürün tanıtımı için ücretsiz şarap ve bira servisi yapılacağını söyleyen van Dalen, yeni içki satışı planının , alkol konusunda toplumu bilinçlendirme anlaşmasına aykırı olduğunu savunuyor.

Her yıl 8 bin civarında kişinin uygunsuz alkol kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten STAP yöneticisi, hükümetin planına şu sözlerle karşı çıkıyor: