TÜSİAD'ın 'iktisat bilimi kurallarına dönülmeli' açıklaması için Bahçeli'den 'sorunlu' değerlendirmesi

17 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve Devlet Bahçeli

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), bir açıklama yayımladı ve hükümete "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" çağrısını yaptı.

Yapılan çağrıda, yeni ekonomi politikası ile "amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği anlaşılmıştır" değerlendirmesi de yer alıyor.

TÜSİAD, hükümetin uyguladığı ekonomi politikasının güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı oluşturduğunu kaydetti.

Bu konuyu da değerlendiren bir yazılı açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, TÜSİAD'ın çağrısının 'sorunlu' olduğunu savundu.

Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 'erken seçim dövizi düşürür' açıklamasını da 'TÜSİAD ile paslaşma' olarak değerlendirdi.

Bahçeli, "TÜSİAD ve işbirlikçi siyasetçiler karşı çıksa da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır." İfadelerini kullandı.

'Ekonomik dengeler bozuldu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TL'nin değer kaybıyla rekabetçi bir para birimine dönüştüğünü, bu sayede Çin gibi ihracatını ve istihdamını artırarak dış piyasaya üretim yapan bir ekonomi olacağını savunuyor.

Yeni ekonomi politikası olarak adlandırılan bu dönüşümün kamuoyuna resmen açıklandığı tarihten bu yana Türk lirası tarihi değer kayıpları yaşıyor.

Bu politika çerçevesinde Perşembe günü Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan daha indirdi.

Politika faizi, yüzde 15'ten yüzde 14'e düşürüldü. Dolar/TL kuru karar sonrası 17'yi aştı.

TÜSİAD yaşanan bu piyasa tepkisini, "var olan tüm ekonomik dengelerin bozulduğunu görmekteyiz" ifadesiyle açıklıyor.

Daha önce bu politikanın riskleri konusunda uyarı yapıldığını söyleyen TÜSİAD, "En fazla faydalanması beklenen ihracatçılarımız dahi bu ortamdan zarar görmektedir." mesajını verdi.

Açıklama şöyle devam ediyor:

"Tüm bunların sonucunda, son dönemde ekonomide oluşan hasarın tespitini yapıp öncelikle serbest piyasa işleyişi çerçevesinde, tüm paydaşların desteğinin alındığı, genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır.