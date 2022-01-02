İtalya'da Camorra mafyasının 'ilk kadın patronu' öldü, valilik cenaze törenini yasakladı

Övgü Pınar

Roma

41 dakika önce

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Napolili Camorra mafyasının "ilk kadın patronu" olarak anılan Assunta Maresca, 86 yaşında öldü. Valilik, yıldız muamelesi görmesini engellemek için Maresca'ya kamuya açık cenaze töreni yapılmasını yasakladı.

Napoli yakınlarındaki Castellammare di Stabia kasabasında doğan Assunta Maresca gençliğinde yerel bir güzellik yarışmasını kazanmış ve "oyuncak bebek" anlamına gelen "pupetta" lakabını almıştı.

Yaygın kullanılan ismiyle Pupetta Maresca, 20 yaşındayken Camorra mafya babası Pasquale Simonetti ile evlendi. Simonetti düğünden yaklaşık üç ay sonra mafya içi bir saldırıda hayatını kaybetti. Birkaç ay sonra Pupetta Maresca, kocasının öldürülmesinden sorumlu olduğu gerekçesiyle nikah şahitleri Antonio Esposito'yu gündüz vakti bir kafede vurarak öldürdü.

Esposito'yu öldürmekten mahkum olan Maresca ilk çocuğunu cezaevinde dünyaya getirdi ve 10 yıl sonra serbest kaldı.

Hapisten çıktıktan sonra yine Camorra mafyasından Umberto Ammaturo ile birlikte oldu ve bu ilişkiden iki çocuk dünyaya geldi.

Maresca'nın hapiste dünyaya gelen ilk oğlu Pasqualino ise bu dönemde, 17 yaşındayken ortadan kayboldu. Maresca'nın sevgilisi Ammaturo, Pasqualino'yu öldürtmekle suçlansa da delil yetersizliğinden beraat etti.

Maresca, 1982'de mafya içi çatışmalar sürerken düzenlediği bir basın toplantısıyla tekrar ilgi odağı oldu. Camorra klanları arasındaki çatışmaların baş aktörlerinden Raffaele Cutolo'ya basın aracılığıyla mesaj gönderen Maresca, Cutolo'ya "aileme dokunursan katillerini, uşaklarını, kadınlarını ve beşikteki çocuklarını öldürtürüm" diye seslendi.

Kendi hayatından esinlenen bir filmde de rol alan Maresca, Camorra mafyasını konu alan Gomorra dizisine ise "çocukları olumsuz etkileyeceği" gerekçesiyle karşı çıkıyordu.

Diziye kaynaklık eden kitabın yazarı Roberto Saviano, Maresca'nın ölüm haberi üzerine Corriere della Sera gazetesinde bir makale yazdı. Saviano, "Ölmeden kısa süre önce, şiddeti yücelttiği gerekçesiyle Gomorra'ya tiksinerek baktığını söylemesi beni hep şaşırttı" dedi.

İtalya basınında "Lady Camorra," "Camorra'nın kara dulu" ve "İlk kadın mafya patronu" gibi ifadelerle anılan Maresca, memleketi Castellammare di Stabia'daki evinde hafta içinde hayatını kaybetti.