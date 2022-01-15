Vizesi ikinci kez iptal edilen Djokovic, yeniden sığınmacıların tutulduğu otele alındı

39 dakika önce

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Djokovic

Vizesi ikinci kez iptal edilen Novak Djokovic, ikinci kez sığınmacıların tutulduğu otele alındı. Djokovic'in turnuvada mücadele edip edemeyeceği, Pazar günü yapılacak itiraz duruşması ile belirlenecek.

34 yaşındaki tenis yıldızının avukatlarının yaptığı "mantıksız karar" başvurusu yerinde bulunmazsa, Sırp sporcu ülkeden sınır dışı edilecek.

Avukatlarının yaptığı başvuru ülkenin göçmenlikten sorumlu bakanı Alex Hawke'un kararına ilişkin.

Bakan Hawke "kamu yararı için" Novak Djokovic'in vizesini iptal ettiğini söylemişti.

Cumartesi günü yayımlanan mahkeme kayıtlarına göre, Bakan Hawke bu kararı, Covid-19 aşısına karşı muhalefet oluşmasını engellemek için aldı.

Avustralya hükümeti, aşı karşıtı olan 34 yaşındaki tenisçinin ülkedeki varlığının, aşıya muhalefeti güçlendirebileceğini düşünüyor.

Aynı zamanda, hükümet, Djokovic'in ünlü bir isim olması nedeniyle de "toplumsal huzursuzluk" çıkabileceği görüşünde.

Sırp yıldızın avukatları ise "aşı karşıtlığını güçlendirme" tehdidinin "mantıksız ve geçersiz" olduğunu savunuyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı kararı kınadı

Bu arada olay, hükümetler arasında da krize yol açmış durumda.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avustralyalı bakanın kararını kınadığını duyurdu ve Djokovic'e "yanındayız" mesajı paylaştı.

Vucic Instagram mesajında, "Eğer Novak Djokovic'in 10. kez Melbourne'de kupayı almasını engellemek istiyorsanız neden anında geri çevirmediniz? Neden vize alman imkansız demediniz" dedi.

İspanyol tenis yıldızı Nadal ise Avustralya Açık tenis turnuvasının "her oyuncudan büyük" olduğunu söyledi ve "onunla ya da onsuz turnuva yine güzel olacaktır" dedi.

Aşı karşıtı olan 34 yaşındaki tenisçi 6 Ocak'ta ülkeye gelişinde, aşı muafiyetiyle ilgili kanıt sunamadığı gerekçesiyle gözaltına alınarak gözetim merkezi olarak kullanılan bir otele götürülmüştü.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Djokovic

Novak Djokovic'in Pazar günü yapılacak itiraz duruşması ile Pazartesi programda görünen ilk maçı arasında saatler bulunuyor.

Covid karantina kurallarına da uymadı

Eğer sınır dışı edilirse, Sırp yıldız 3 yıl ülkede yasaklı da olacak.

Eğer itirazı kabul edilip turnuvayı kazanırsa, 21 Grand Slam turnuvası şampiyonluğu ile tarihin en başarılı oyuncusu ünvanı alacak.

Djokovic, vize başvurusu sırasında yanlış beyanda bulunduğunu kabul etmişti.

Avustralya'ya gelmeden önce, son 14 gün içinde başka bir ülkeye gitmediğini beyan eden Djokovic'in aslında İspanya'ya seyahat ettiği ortaya çıkmıştı.