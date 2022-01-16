AB'nin 'Bol miktarda et tüketin' kampanyası tartışma yarattı

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

13 dakika önce

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Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan AB Komisyonu, 2022 yılında et ve süt ürünleri daha fazla tüketilmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenecek kampanyalar için yaklaşık 90 milyon euro bütçe ayırdı.

Hayvan hakları savunucuları ve çevre örgütleri, komisyonun bu kararına tepki gösteriyor. Örgütlere göre, daha fazla et ve süt ütünleri tüketimi, AB'nin iklim ve sağlık hedefleri ile çelişiyor.

AB Komisyonu, Avrupa'da üretilen et, süt ve süt ürünlerinin bütün dünyada tanıtılmasını ve geniş bir pazarda alıcı bulmasını amaçlıyor. Bu nedenle sektöre yönelik reklam kampanyaları için 2022 yılında yaklaşık 54 milyon euroluk bir bütçe ayrıldı.

Ayrıca komisyon tarafından et ve süt ürünleri tüketimine yönelik kampanyalar için de 39 milyon euro harcanacak.

AB Komisyonu tarafından desteklenen, "Wonderfullbeef.eu" (Mucize sığır eti) adlı internet sitesi üzerinden, tüketicileri daha fazla et ve süt ürünleri talep etmeye teşvik eden bir kampanya başlatıldı.

"Lezzetli, güvenli, garantili: Avrupa sığır etinin tadını çıkarın", "Sığır etimiz doğal olarak karşı konulamaz" ve vejeteryanlığa göndermede bulunan "Beefatarian olun" gibi sloganların yer aldığı internet sitesinde, çeşitli et yemekleri tarifi de yer alıyor.

ABD ve Kanada'da reklam

Kampanya kapsamında sığır etinin çok fazla rağbet görmediği Hollanda, Belçika, İtalya ve Fransa'da bu ürünün tüketiminin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bu ülkelerde tanıtım ve teşvik kampanyaları için 1,7 milyon euro harcanacak.

ABD ve Kanada'da, Avrupa etlerinin tanıtımı için yaklaşık 2 milyon euroluk reklam kampanyası düzenlenecek.

Reklam kampanyalarında tüketicilerin, "kırmızı et konusundaki basmakalıp anlayışını" değiştirmek ve bu ürüne olan güveni yeniden yaygınlaştırmak hdefleniyor.

Danimarka ve İsveç'te de domuz eti tüketimini arttırmak için AB Komisyonu desteğiyle kapsamlı bir reklam kampanyası başlatılacak. Çünkü İskandinav ülkelerinde özellikle gençler bilinçli çok az et tüketiyor.

Tüketiciler, mümkün olduğunca az domuz eti tercih ediyor. Bu nedenle AB yönetimi, İskandinav ülkelerinde domuz eti tüketimini teşvik edecek.

Hayvan refahı için mücadele eden "Dier & Recht" adlı örgüt, AB Komisyonu'nun bu girişimini eleştiriyor.

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Avrupalı vergi mükelleflerinin parasının bu şekilde harcanmasının tuhaf olduğunu savunan örgüte göre, bu kampanya aynı zamanda AB iklim ve sağlık hedeflerine de aykırı.

Dier&Recht yöneticisi Frederieke Schouten, AB sübvansiyonlarının sürdürülebilir ve bitki bazlı ürünlerle sınırlı olması gerektiğini düşünüyor.

Çevre örgütleri de karşı

Et ve süt sektörünün daha fazla sera gazı salımına neden olduğu yönündeki araştırmaların ardından çevre örgütleri de, AB'nin bu ürünlerin tüketimini teşvik eden kararlarına karşı çıkıyor.

AB Komisyonu, tepkiler üzerine 2020 yılında tarımsal ürünlerin tanıtımı programını yeniden gözden geçirme kararı almıştı. Ancak bu karar hala hayata geçirilemedi. Hayvan refahı ve çevre örgütlerine göre, bunda Brüksel'deki et lobilerinin etkisi büyük.

Avrupa Parlamentosu (AP) Çevre ve Tarım Komisyonu üyesi Jan Huitema, Hollanda'da yayımlanan Trouw gazetesine yaptığı açıklamada, "Fransa gibi muhafazakar tarım politikasına sahip ülkeler bu tür şeyleri durduruyor" diyor.