Kadınların mücadelesi sonuç verdi: Brüksel Üniversitesi, 'sınırı aşan cinsel davranışla' suçlanan profesörü işten çıkardı

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

47 dakika önce

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Belçika'nın önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Brüksel Özgür Üniversitesi (VUB / ULB) kadın öğrenci ve meslektaşlarına yönelik "sınırı aşan cinsel davranışla" suçlanan 49 yaşındaki bir erkek profesörün işine son verdi.

Üniversitenin Sanat Bilimleri ve Arkeoloji bölümünde 2015 yılından bu yana kıdemli öğretim üyesi olan 49 yaşındaki profesör D.T. ile ilgili olarak 23 ayrı şikayet dosyası bulunuyordu.

Belçika medyasına göre, Prof. Dr. D.T, son yıllarda çok sayıda öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyor. 2014 - 2018 yılları arasında sanat bilimleri ve arkeoloji eğitim alan bazı kadın öğrenciler, profesörün davranışları nedeniyle lisans eğitimine ara vermek zorunda kaldı.

Belçikalı profesöre, katıldıkları konferanslarda öğrencilerine "masrafları azaltmak için otel odasını paylaşma" önerisinde bulunmak, birlikte olma teklifini reddeden öğrencilerin notlarını düşürme ve onları kariyerlerini bitirmekle tehdit etme suçlamaları yöneltildi.

Tacizle karşı karşıya kalan bir grup kadın, saldırgan davranış kurbanlarını destekleyen Punt adlı kuruluş ile temasa geçti. Bu kuruluş da, konuyu Belçika Kadın Erkek Eşitliği Enstitüsü'ne (IGVM) iletti.

Enstitü tarafından hazırlanan, ekran görüntüsü ve e-posta mesajlarını da içeren taciz iddiaları ile ilgili dosya, üniversite tarafından oldukça ciddiye alındı. Yapılan kapsamlı soruşturma sonunda, 'sınırı aşan davranış' gerekçesiyle T.D'nin üniversitedeki işine son verildi.

İsimsiz bir şikayetten 23 şikayet dosyasına

IGVM'den Liesbet Stevens, 2020'nin sonunda, Punt adlı kuruluşun kendileriyle iletişime geçtiğini belirterek, yaşanan süreci şöyle anlattı:

"Birkaç kadın, üniversitedeki irtibat noktasına isimsiz bir şikayette bulundu, ancak başvurularının ele alınması konusunda endişeliydiler. İfadeleri bir araya topladık ve VUB'a ilettik. Bu kadınları destekledik ve rehberlik ettik. Başlangıçta, yalnızca 2020'den gelen şikayetler vardı. Daha sonra, eski şikayetler de ortaya çıktı."