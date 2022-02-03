Kılıçdaroğlu, 'helalleşme'ye Diyarbakır'dan mı başlayacak?

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

42 dakika önce

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 27 Ocak'ta gerçekleştirmeyi planladığı, ancak kötü hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Diyarbakır ziyaretini Mart ayı başında gerçekleştirmesi planlanıyor.

Bir süre önce devletin uygulamaları nedeniyle haksızlığa uğramış kesimlerle "helalleşeceklerini" açıklayan CHP Lideri'nin Diyarbakır ziyaretinde bu konuda somut bir adım atacağı belirtiliyor.

CHP Lideri, 24 Ocak'ta DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, 27 Ocak'ta Diyarbakır'a bir ziyaret gerçekleştireceğini belirterek, "Bu ülkede demokrasi olacaksa, bu ülkede herkes kimliğinden ötürü ötekileştirilmeyecekse, inancından ötürü ötekileştirilmeyecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Lideri'nin bu sözlerine AKP ve MHP sözcülerinin yanısıra, ittifak ortağı İYİ Parti'den de sert tepki gelmişti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından şu sözlerle tepki göstermişti:

"Demokrasi ülkeye Diyarbakır'dan gelecektir diyenlerin ve bize çözüm sürecini, devamında da 1212 şehidimiz ile acıyı yaşatanların yaptıkları ortadadır! Diyarbakır dâhil memleketimizin 81 iline, 84 milyonun tamamına ve bütün ülkeye ne fayda ve hayır gelecekse yolu TBMM'den geçer. TBMM'den geçmeyen ve her ferdini ayırmadan kucaklayamayan vizyonsuzluğun, memleketi 20 senede nereye getirdiği aşikârken Sayın Erdoğan gibi Diyarbakır vurgusu ile siyasi alan açmaya kalkmak, hatada ve aynı macerada ısrar etmektir. Demokrasi ve hukukun yegâne adresi Ankara'dır!"

Kılıçdaroğlu, daha sonra kötü hava koşulları nedeniyle Diyarbakır ziyaretini ertelediğini açıkladı, ancak bu sözleriyle ilgili tartışma, siyaset gündeminden düşmedi.

CHP: Çözüm yeri Meclis

CHP Lideri'ne yönelik Ağıralioğlu'nun bu çıkışı, ittifak ortakları arasında "yeni bir kriz mi?" sorusuna da yol açtı.

İYİ Parti kurmayları, iki partinin ittifak ortağı olmakla birlikte, farklı duyarlılıkları olan iki ayrı parti olduğunu belirterek, Ağıralioğlu'nun da bu çerçevede kişisel olarak tepki gösterdiğini, ancak bu durumun ittifakta bir kriz anlamına gelmeyeceğini savunuyorlar.

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Benzer şekilde CHP'de de Ağıralioğlu'nun çıkışı kişisel olarak yorumlanıyor ve aslında Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin de yanlış yorumlandığı ifade ediliyor. Tepkinin, geçmişte eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın "Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer" sözleri ile özdeşleştirilmesinden kaynaklandığına dikkat çeken bir CHP yöneticisine göre Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında böyle bir vurgu yok:

"Diyarbakır'a gidecek olduğu için böyle bir ifadeyi kullandı. Üzerinde çalışılmış bir açıklama değil. Rize'ye gitseydi belki oraya özgü bir sorun için de benzer şeyleri söyleyecekti. Sadece Diyarbakır değil, Türkiye'nin herhangi bir yerinde kan kaybı varsa, demokrasi varsa, oraya yatırımlar gitmiyorsa, bunu dile getirir Genel Başkan. Biz 2012'den bu yana Kürt sorununun çözüm yeri Meclistir diyoruz. Genel Başkan bunu ta o zaman net olarak ifade etti, bir komisyon kurun biz destekleriz dedik. Erdoğan'ı o dönem ziyaret ettik. Kılıçdaroğlu, 'Benim genel başkanlığıma da mal olacaksa olsun, yeter ki sorunu çözün' dedi. Genel Başkan'ın bu konudaki samimiyeti o günden bu yana değişmedi, aynı noktadayız. Bu işin çözüm yerinin Meclis olduğunu her keresinde söylüyoruz."

'Oy oranımız yüzde 18'lere yükseldi'

Kılıçdaroğlu'nun ertelediği ziyareti Mart ayı başında gerçekleştirmesi planlanıyor.

Parti yönetimi Diyarbakır ziyaretine özel önem veriyor. Bölgede oyunu artırmak için bir süredir özel çalışma yürüten ve bu çerçevede "Doğu Masası" kuran CHP yönetimine göre bunun "olumlu sonuçları da alınmaya başlandı."

CHP kurmayları, son seçimlerde yüzde 2'lerde olan bölgedeki oy oranının yüzde 18'lere tırmandığını belirtirken, başta Diyarbakır ve Şanlıurfa olmak üzere bölgedeki bazı büyük aşiretlerden CHP'ye yöneliş olduğunu ifade ediyorlar. Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretinde de CHP'ye katılımlar olacağı belirtiliyor.

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İlk helalleşme adımı 'işkence mağdurlarıyla'

Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretinde bir miting planlanmıyor.

CHP Lideri, daha önce de yaptığı gibi sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, esnaf, sanayici gibi toplumun farklı kesimleri ile toplantılar yaparak, daha çok onların talep ve önerilerini dinleyecek.

Kulislere yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır gezisindeki en önemli mesajını ise "helalleşme" çağrısı oluşturacak.

Bir süre önce devletin uygulamaları nedeniyle haksızlığa uğramış, mağdur edilmiş kesimlerle "helalleşeceklerini" açıklayan CHP Lideri'nin Diyarbakır'da bu konuda somut bir adım atacağı ifade ediliyor. CHP yönetimi şimdilik bu adımı "sır gibi" saklıyor.

Kulislerde ise Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çağrısının 12 Eylül askeri darbesi sonrasında işkencelerle anılan ağır işkencelerin yaşandığı "Diyarbakır Cezaevi'nde işkence görenlere" yönelik olacağı konuşuluyor.