İstanbul'da yoğun kar etkili oluyor, TIR ve kamyonların kente girişi durduruldu

37 dakika önce

Kaynak, DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı İstanbul'da etkili olmaya başladı. İstanbul Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime 14 Mart'a kadar ara verildiğini duyurmuştu.

İstanbul'da kar yağışı 11 Mart Cuma günü itibariyle etkili olmaya başladı. İstanbul Valiliği gerekli olmadıkça sokağa çıkmama çağrısı yaptı. Şehirde eğitim ve öğretime 14 Mart'a kadar ara verildi.

Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli tüm personel de idari izinli sayılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ve kara yolları ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Valilik, toplu taşıma kullanımını önerirken, ikinci bir duyuruya kadar scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı da yasak.

Vali Yerlikaya, Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların kente girişinin de kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle durdurulduğunu açıkladı.

Yetkililer, kar yağışının cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar çok yoğun gerçekleşebileceği uyarısını yapıyor.

Türk Hava Yolları da "11 - 12 Mart itibarıyla beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı seferlere biletli olan yolcularımıza özel haklar tanınmıştır" açıklamasını yaptı.

Türkiye geneline yayılan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde eğitime ara verildi.