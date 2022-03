Oscar Ödülleri: En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü Troy Kotsur'un

34 dakika önce

Japon Filmi "Drive My Car" da En İyi Uluslararası Film Ödülünü aldı. En iyi Animasyon Ödülü "Encanto"nun olurken, "Dune" beklendiği gibi En İyi Görsel Efekt dalında ödül aldı. Dune ayrıca En İyi Müzik, Sinematografi, Ses ve Prodüksiyon Tasarımı dalları da dahil, şu ana dek toplamda altı ödüle layık görüldü.

En İyi Film Ödülü'ne 10 yapım aday gösterilirken, bu kategorideki en iddialı filmler "Coda" ve "The Power of the Dog".