Kobani davasının 11. duruşmasından sonra 91 HDP'li hakkında gözaltı kararı verildi

Hatice Kamer

Diyarbakır

bir saat önce

Kaynak, AFP

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ''Kobani Soruşturması'' kapsamında HDP'li 91 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

Bu sabah 13 kentte gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda, 46 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır, Van, Şanlıurfa, Adana, İstanbul'un da aralarında bulunduğu kentlerde gerçekleşen operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında Mersin Akdeniz Belediyesi'nin eski Eş Başkanı Fazıl Türk de var. Türk ile beraber, Akdeniz Belediyesi'nin eski çalışanlarından Hasan Çat, Selami Turan ve Ülfiye Özcan da gözaltına alındı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski genel sekreteri avukat Metin Kılavuz, HDP eski Saymanı Zeki Çelik, HDP Kayapınar ilçe yöneticisi Şahin Eroğlu, Selçuk Tazgel de gözaltına alınan isimlerden.

Van Büyükşehir Belediyesi eski Belediye Meclis Üyesi Nihat Gezici ile beraber aynı kentte beş kişi gözaltına alındı.

Tunceli Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Sevim Soylu da gözaltına alınanlar arasında.

Kobani soruşturmasının ilk operasyonu 25 Eylül 2020 yılında yedi ilde eş zamanlı gerçekleşmişti.

Aralarında Ayhan Bilgen, Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Beyza Üstün, Alp Altınörs, Nazmi Gür gibi isimler gözaltına alınmıştı.

Bu sabah gözaltına alınan HDP'nin eski saymanı Zeki Çelik, iki yıl önceki operasyonda da gözaltına alınmış, Kobani Davası'nın üçüncü duruşmasında tahliye olmuştu.

HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve eski milletvekilleriyle beraber 108 kişinin yargılandığı Kobani Davası'nın 11. duruşması 8 Nisan'da gerçekleşti.

Davanın gidişatı ve mahkeme heyetinin tutumlarını kınayan HDP, davayı ''Kumpas'' olarak niteliyor.

Son duruşmadan sonra HDP'nin Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Başkanı Ümit Dede, Kobani Davası avukatlarıyla bir basın açıklaması yaptı. Başlangıçtan itibaren duruşmanın iktidarın davaya defalarca müdahale ettiğini savunan avukatlar, yargılama pratiğinde de siyasi iktidarın mahkeme heyetinin tutumunu belirlediğini öne sürdüler.