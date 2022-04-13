Kobani soruşturması kapsamında 46 HDP'linin gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor

Hatice Kamer

Diyarbakır

15 dakika önce

Fotoğraf altı yazısı, Basın açıklaması sırasında, "Biz buradayız, HDP'yi savunuyoruz, hiçkimse irademizi kıramaz" yazılı pankart açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı Kobani soruşturması kapsamında 46 HDP'linin gözaltına alınmasına tepkiler devam ediyor.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Salı günü partisinin meclis grup toplantısında gözaltılara ilişkin konuştu ve operasyonun Kobani sürecinde insani yardımda bulunanları hedef aldığını öne sürdü.

Kobani Davası'nın çökmekte olduğunu ve yeni operasyonla davaya itibar kazandırılmaya çalışıldığını savunan Pervin Buldan, buna karar verenlerin suçüstü yakalandığını söyledi:

"IŞİD katliamlarına arka çıkıp tüm dünyanın sahiplendiği insani yardımı suç haline getirmeye çalışan karanlık zihniyeti, tüm Türkiye kamuoyu ve bütün dünya iyi görmeli ve tanımalıdır. Amaçlarını iyi biliyoruz. Kobani düşmediği için IŞİD'le yaptıkları ticaret sekteye uğradı. Rant muslukları kapandı. Sıkıntılarının büyük olduğunu biliyoruz.''

Davanın ve operasyonların bir başka nedeninin de 7 Haziran seçimlerinde AKP'nin tek başına iktidar olma fırsatına engel olan HDP'nin seçim başarısı olduğunu iddia etti:

"AKP, 7 Haziran'da kaybetmeseydi, bugünkü 5'li çeteleriyle kurdukları rant sistemini ta o tarihte hayata geçireceklerdi. Yani bu talan düzenlerinin kuruluş süreci 7 Haziran nedeniyle 3 yıl gecikti. Bunun intikamını alıyorlar. Hukuku ve yargıyı, intikamlarının aracı haline getirdiler."

Diyarbakır'da basın açıklaması

Diyarbakır'da Koşuyolu Parkında HDP milletvekillerinin de katıldığı bir basın açıklaması yapıldı.

HDP'ye yönelik baskı ve operasyonların 2015 genel seçimlerinden sonra artarak devam ettiğini söyleyen HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zeyyat Ceylan, HDP'nin seçimin denklemini değiştirdiği ve AKP'nin tek başına iktidar olmasına engel olduğu için bu baskılara maruz kaldığını savundu.

2015 seçimlerinden sonra HDP'ye defalarca operasyon yapıldığını, binlerce HDP üyesi ve yöneticisinin tutuklandığını hatırlatan Ceylan şöyle devam etti:

"Böylece partimizin gücünü kırabileceklerine, demokratik siyasetin sesini kısabileceklerine inanıyorlar, HDP'yi siyasi denklemin dışına çıkarmak istiyorlar ama yedi yıldır devam eden baskılara karşı Kürt halkı, Türkiye halkları, AKP ve MHP ittifağının çatışma ve savaş siyasetini reddetti, bunu sindiremedikleri için bu kadar çok üzerimize geliyorlar" dedi.

HDP Diyarbakır milletvekili Dersim Dağ da gerek Kobani Davası gerekse bu adla devam eden operasyonların Kürt halkının meşru mücadelesini yasa dışılaştırma çabası olduğunu savundu:

"HDP'nin, Kürt halkının baskı ve hilelerle diz çökmeyeceğini anlamaları gerekir, bunun için tarihe baskınlar, baskılara karşı mücadelesini büyüterek gelen bir halk gerçekliği var, bunun için Amed (Diyarbakır) Newrozuna baksınlar. Kobani ile İŞİD bitti, Kobani Davası ile de AKP bitecek, bu dava ile AKP kendi yok oluşunu hazırlıyor."

Öte yandan Pazartesi günü HDP'nin Cizre ilçe binasına yapılan baskında, aralarında ilçe başkanı Mesut Nart'ın da olduğu 9 kişi gözaltına alındı.