Uluslararası Af Örgütü: Gezi Parkı davası kararları adalete ve insan haklarına darbe

bir saat önce

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Osman Kavala 2017'den bu yana tutuklu konumda

Uluslararası Af Örgütü, Gezi Parkı davasında açıklanan cezaların adalete ve insan haklarına darbe olduğunu savundu.

Örgüt adına açıklama yapan Avrupa Direktörü Nils Muiznieks, temelsiz suçlamalar için delil gösterilemediğini söyledi ve davayı bir müthiş bir adalet komedisi olarak tanımladı.

Muiznieks, "Adil olmayan bu karar Gezi davasının, bağımsız sesleri susturmak amacıyla açıldığını gösteriyor" dedi.

Davada iş insanı Osman Kavala "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yargılanan 7 kişi hakkında da 18'er yıl hapis cezası verildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Osman Kavala'nın "hemen tahliye edilmesi gerektiğini" ifade eden bir açıklama yaptı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Türkiye temsilcisi Emma Sinclair-Webb ise mahkeme kararının Avrupa Konseyi kararlarına açık bir aykırılık olduğunu söyledi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de süreçte davanın "siyasi" olduğunu açıklamış ve Kavala'nın serbest bırakılmasını istemişti.

Avrupa Konseyi'nin siyasi organı Bakanlar Komitesi 30 Kasım-2 Aralık 2021 arasında yaptığı değerlendirmeler ve oylama sonucunda iş insanı Osman Kavala'yı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına rağmen serbest bırakmayan Türkiye aleyhine "ihlal prosedürü" başlatma kararı almıştı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Şubat ayında "ihlal prosedürü" ile ilgili ara kararı kabul etmişti.