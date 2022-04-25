Uluslararası Af Örgütü: Gezi Parkı davası kararları adalete ve insan haklarına darbe
Uluslararası Af Örgütü, Gezi Parkı davasında açıklanan cezaların adalete ve insan haklarına darbe olduğunu savundu.
Örgüt adına açıklama yapan Avrupa Direktörü Nils Muiznieks, temelsiz suçlamalar için delil gösterilemediğini söyledi ve davayı bir müthiş bir adalet komedisi olarak tanımladı.
Muiznieks, "Adil olmayan bu karar Gezi davasının, bağımsız sesleri susturmak amacıyla açıldığını gösteriyor" dedi.
Davada iş insanı Osman Kavala "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Yargılanan 7 kişi hakkında da 18'er yıl hapis cezası verildi.
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Osman Kavala'nın "hemen tahliye edilmesi gerektiğini" ifade eden bir açıklama yaptı.
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Türkiye temsilcisi Emma Sinclair-Webb ise mahkeme kararının Avrupa Konseyi kararlarına açık bir aykırılık olduğunu söyledi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de süreçte davanın "siyasi" olduğunu açıklamış ve Kavala'nın serbest bırakılmasını istemişti.
Avrupa Konseyi'nin siyasi organı Bakanlar Komitesi 30 Kasım-2 Aralık 2021 arasında yaptığı değerlendirmeler ve oylama sonucunda iş insanı Osman Kavala'yı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına rağmen serbest bırakmayan Türkiye aleyhine "ihlal prosedürü" başlatma kararı almıştı.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Şubat ayında "ihlal prosedürü" ile ilgili ara kararı kabul etmişti.
Avrupa Parlamentosu milletvekili ve eski Türkiye Raportörü Kati Piri, "Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden atılması zamanı geldi" şeklinde bir paylaşım yaptığını söyledi.
Osman Kavala: Avrupa Konseyi'nin Türkiye için başlattığı 'ihlal prosedürü' nasıl işleyecek?
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHM) iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması kararını uygulamayan Türkiye için "ihlal prosedürü" başlattı. Türkiye, böylece, 2010'dan bu yana Azerbaycan'dan sonra bu sürece tabi tutulan ikinci ülke oldu. Bakanlar Komitesi'nde yapılan oylamada, 35 ülke "ihlal prosedürü" başlatılmasına destek verdi. Avrupa Konseyi, Türkiye'den 19 Ocak'a kadar görüşünü iletmesini istedi. Kavala davasında bir sonraki duruşma 17 Ocak'ta.